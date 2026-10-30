Governo do Estado contrata serviço para obras no Forte São Marcelo

O Governo da Bahia contratou a empresa Soberana Construções Ltda. para realizar serviços de reestruturação elétrica no Forte São Marcelo, em Salvador. A contratação, no valor de R$ 47,2 mil, foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 30, por meio de dispensa de licitação da Secretaria de Turismo (Setur).

O serviço prevê a instalação elétrica de baixa tensão, com fornecimento de materiais e mão de obra, para atender ao Forte São Marcelo e ao Serviço de Atendimento ao Turista (SAT) do Pelourinho.

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A contratação ocorre enquanto o governo estadual prepara um projeto de recuperação do monumento histórico. Em julho, fontes consultadas pelo portal A TARDE indicaram que a Setur deveria apresentar, em até 90 dias a partir de 22 de junho, um planejamento para a restauração do equipamento.

Concessão após revitalização

Na reportagem publicada em julho, o governo ainda elaborava um relatório sobre as condições atuais da estrutura, que serviria de base para definir as intervenções necessárias. A proposta também prevê que, após a revitalização, a administração do espaço seja concedida à iniciativa privada para a operação do equipamento turístico.

A elaboração da licitação para essa futura concessão poderia levar cerca de seis meses, conforme a apuração realizada à época pelo A TARDE. O cronograma, no entanto, poderia variar de acordo com o resultado das eleições.

Forte está fechado desde 2011

Em 22 de junho, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) oficializou a cessão gratuita do Forte São Marcelo ao Governo da Bahia. O termo tem validade de 20 anos e atribui à Setur a responsabilidade pelas obras de restauração e conservação, além da implementação de atividades de lazer, turismo e promoção cultural.

Fechado para visitação pública desde 2011, o monumento deverá ser reaberto ao público dentro do prazo de até 24 meses.