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MOBILIDADE

Rótula do Abacaxi terá obras de R$ 25 milhões para desafogar trânsito

Melhorias serão feitas nos acessos do Cabula às avenidas Bonocô e ACM

Ane Catarine
Por
Trânsito na região da Rótula do Abacaxi
Trânsito na região da Rótula do Abacaxi - Foto: Xando Pereira/ Ag. A TARDE

A região da Rótula do Abacaxi, em Salvador, vai passar por novas obras de infraestrutura, no valor de R$ 25,1 milhões, em breve. A reforma será feita pelo Consórcio Intervenção 1, vencedor da licitação.

O projeto prevê melhorias nos acessos do Cabula às avenidas Mário Leal Ferreira (Bonocô) e Antônio Carlos Magalhães (ACM), com o objetivo de facilitar a circulação de veículos em um dos principais pontos de congestionamento da capital baiana.

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A contratação foi definida pela Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop), órgão vinculado à prefeitura.

O resultado da licitação foi homologado em 27 de outubro e publicado no Diário Oficial do Município na quinta-feira, 29.

A empresa vencedora apresentou um desconto de 17,15% sobre o valor de referência da concorrência.

A intervenção deve beneficiar motoristas e usuários do transporte público que circulam diariamente pela região, marcada pelo intenso fluxo de veículos e por retenções no trânsito.

Viaduto na Rótula do Abacaxi
Viaduto na Rótula do Abacaxi - Foto: Raul Spinassé / Ag. A Tarde

Apesar da definição da empresa responsável, a Prefeitura de Salvador ainda não informou quando o contrato será assinado nem estabelece datas para o início e a conclusão dos serviços.

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Desapropriações para nova ligação viária na região

Outra intervenção de mobilidade prevista para a região envolve a construção de uma ligação viária entre Pernambués e a Avenida Luís Eduardo Magalhães.

Como mostrou A TARDE nesta semana, a Prefeitura de Salvador desapropriou uma área para viabilizar o projeto.

De acordo com publicação no Diário Oficial do Município, um terreno de 11.071,80 m² foi declarado de utilidade pública para permitir a execução das obras.

Imagens via satelite da área desapropriada pela prefeitura
Imagens via satelite da área desapropriada pela prefeitura - Foto: Reprodução | PMS

A área fica na Rua Saturno, uma das vias de ligação com a Avenida Thomaz Gonzaga, considerada a principal via de Pernambués.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) informou que o projeto prevê, além da ligação entre as vias, melhorias nas condições de circulação de veículos e pedestres.

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Mobilidade Urbana Rótula do Abacaxi Salvador

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