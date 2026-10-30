Dia de Finados em Salvador terá missas em cemitérios; veja programação

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As celebrações do Dia de Finados, na próxima segunda-feira, 2 de novembro, terão programação especial em cemitérios de Salvador e da Região Metropolitana. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia divulgou os horários das missas e dos momentos de oração em homenagem aos fiéis falecidos.

Na capital baiana, haverá celebrações nos cemitérios Campo Santo, Bosque da Paz e Jardim da Saudade. Confira a programação:

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Cemitério Campo Santo (Federação)

6h30 – Missa

7h30 – Missa

9h – Missa presidida pelo arcebispo de São Salvador da Bahia, cardeal Dom Sergio da Rocha

10h30 – Momento de oração inter-religiosa

12h15 – Missa

14h – Missa

15h30 – Missa presidida pelo bispo auxiliar Dom Gabriel dos Santos Filho

Cemitério Bosque da Paz

9h – Santa Missa presidida pelo bispo auxiliar Dom Gilvan Pereira Rodrigues

Cemitério Jardim da Saudade (Brotas)

10h30 – Celebração Eucarística presidida pelo bispo auxiliar Dom Marco Eugênio Galrão

Cemitério de Portão (Lauro de Freitas)

6h – Oração do Terço

7h – Celebração Eucarística pelos falecidos

Catedral Basílica do Santíssimo Salvador