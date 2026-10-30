Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Dia de Finados em Salvador terá missas em cemitérios; veja programação

Data é celebrada na próxima segunda-feira, 2

Victoria Isabel
Por
Haverá celebrações nos cemitérios Campo Santo, Bosque da Paz e Jardim da Saudade
Haverá celebrações nos cemitérios Campo Santo, Bosque da Paz e Jardim da Saudade - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

As celebrações do Dia de Finados, na próxima segunda-feira, 2 de novembro, terão programação especial em cemitérios de Salvador e da Região Metropolitana. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia divulgou os horários das missas e dos momentos de oração em homenagem aos fiéis falecidos.

Na capital baiana, haverá celebrações nos cemitérios Campo Santo, Bosque da Paz e Jardim da Saudade. Confira a programação:

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Cemitério Campo Santo (Federação)

  • 6h30 – Missa
  • 7h30 – Missa
  • 9h – Missa presidida pelo arcebispo de São Salvador da Bahia, cardeal Dom Sergio da Rocha
  • 10h30 – Momento de oração inter-religiosa
  • 12h15 – Missa
  • 14h – Missa
  • 15h30 – Missa presidida pelo bispo auxiliar Dom Gabriel dos Santos Filho

Cemitério Bosque da Paz

  • 9h – Santa Missa presidida pelo bispo auxiliar Dom Gilvan Pereira Rodrigues

Cemitério Jardim da Saudade (Brotas)

  • 10h30 – Celebração Eucarística presidida pelo bispo auxiliar Dom Marco Eugênio Galrão

Leia Também:

TRANSPORTE PÚBLICO

Ônibus voltam a circular no Nordesde de Amaralina após episódios de violência
Ônibus voltam a circular no Nordesde de Amaralina após episódios de violência imagem

EMPREGOS & NEGÓCIOS

Rede varejista abre vagas temporárias em Salvador; veja como participar
Rede varejista abre vagas temporárias em Salvador; veja como participar imagem

SALVADOR

Chuva e frio vão dar trégua em Salvador? Confira a previsão do tempo
Chuva e frio vão dar trégua em Salvador? Confira a previsão do tempo imagem

Cemitério de Portão (Lauro de Freitas)

  • 6h – Oração do Terço
  • 7h – Celebração Eucarística pelos falecidos

Catedral Basílica do Santíssimo Salvador

  • 9h – Santa Missa em sufrágio dos arcebispos, bispos e padres falecidos, especialmente daqueles sepultados na própria Catedral.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Dia de Finados Salvador

Relacionadas

Mais lidas