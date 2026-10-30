SALVADOR
Dia de Finados em Salvador terá missas em cemitérios; veja programação
Data é celebrada na próxima segunda-feira, 2
As celebrações do Dia de Finados, na próxima segunda-feira, 2 de novembro, terão programação especial em cemitérios de Salvador e da Região Metropolitana. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia divulgou os horários das missas e dos momentos de oração em homenagem aos fiéis falecidos.
Na capital baiana, haverá celebrações nos cemitérios Campo Santo, Bosque da Paz e Jardim da Saudade. Confira a programação:
Cemitério Campo Santo (Federação)
- 6h30 – Missa
- 7h30 – Missa
- 9h – Missa presidida pelo arcebispo de São Salvador da Bahia, cardeal Dom Sergio da Rocha
- 10h30 – Momento de oração inter-religiosa
- 12h15 – Missa
- 14h – Missa
- 15h30 – Missa presidida pelo bispo auxiliar Dom Gabriel dos Santos Filho
Cemitério Bosque da Paz
- 9h – Santa Missa presidida pelo bispo auxiliar Dom Gilvan Pereira Rodrigues
Cemitério Jardim da Saudade (Brotas)
- 10h30 – Celebração Eucarística presidida pelo bispo auxiliar Dom Marco Eugênio Galrão
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Cemitério de Portão (Lauro de Freitas)
- 6h – Oração do Terço
- 7h – Celebração Eucarística pelos falecidos
Catedral Basílica do Santíssimo Salvador
- 9h – Santa Missa em sufrágio dos arcebispos, bispos e padres falecidos, especialmente daqueles sepultados na própria Catedral.