Rede varejista abre vagas temporárias em Salvador; veja como participar

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Com a proximidade das festas de fim de ano, a rede varejista Le Biscuit abriu 60 vagas temporárias com oportunidades para Salvador, Camaçari, Feira de Santana e Itabuna, ambas na Bahia, e em outros estados brasileiros.

Na Bahia, todas as oportunidades são para o cargo de operador de loja. Na capital baiana, há oportunidades nas seguintes regiões:

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Centro;

Cabula;

Caminho das Árvores;

Barris;

Pituba.

As contratações miram o aumento da movimentação no comércio e visam atender ao crescimento da demanda nas lojas durante o período natalino.

Para aqueles que buscam uma oportunidade de emprego, a seleção pode ser uma alternativa para ingressar no mercado de trabalho ou ampliar a experiência profissional.

Como participar da seleção para vagas temporárias na Le Biscuit?

Os interessados em participar do processo seletivo para vagas temporárias na Le Biscuit devem se inscrever através deste link.

Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, no entanto, candidatos com ensino superior em andamento ou concluído, em qualquer área de formação, terão um diferencial.

Além disso, apesar de não ser essencial, a empresa também considera desejável a experiência anterior no varejo, em funções como operador de loja, atendente, caixa, repositor, vendedor, promotor, expositor ou operador de merchandising.

Como perfil profissional, a Le biscuit informa que busca por profissionais comunicativos, dinâmicos, organizados, com foco em resultados e que gostem de trabalhar com vendas e metas.

Confira quais serão as atividades executadas:

Os selecionados vão trabalhar diretamente no atendimento aos clientes e na rotina das lojas. Entre as principais atividades estão:

Operação de caixa;

organização;

precificação;

reposição de mercadorias;

apoio no recebimento de produtos.

Os operadores também serão responsáveis por apresentar serviços e soluções financeiras da rede, como garantia estendida, seguros, Cartão Le biscuit e outras opções disponíveis aos consumidores.

Além disso, os contratados deverão auxiliar os clientes na compra de produtos pelo site da empresa, especialmente quando os itens desejados não estiverem disponíveis no estoque da unidade.

Quais os benefícios oferecidos?

Não há informações sobre o salário, no entanto, entre os benefícios oferecidos estão:

Assistência médica e odontológica;

vale-alimentação e/ou refeição;

vale-transporte;

plano Petlove;

TotalPass;

folga de aniversário;

descontos nas lojas da rede.

A empresa conta também com um plano de carreira e parcerias com instituições de ensino que proporcionam descontos em cursos e graduações.