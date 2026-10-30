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OPORTUNIDADE!

360 vagas para telemarketing nesta terça (03); saiba como participar

Lista também inclui vagas para ajudante de armazém, motorista entregador, pedreiro, dentre outros

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Telemarketing
Telemarketing - Foto: (Divulgação/Estrutura Dinâmica)

Salvador terá 598 vagas de emprego ofertadas nesta terça-feira, 3. Do total, 360 são para a área de telemarketing, sendo 150 para operador de telemarketing receptivo, 200 para operador de telemarketing ativo e receptivo e outras 10 para ativo. Há ainda 30 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm).

A lista também inclui vagas para ajudante de armazém, motorista entregador, atendente de farmácia, ajudante de farmácia, auxiliar de produção, dentre outros. Além disso, terão oportunidades que não exigem experiência, para candidatos em busca do primeiro emprego e jovens aprendizes.

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Confira algumas vagas do Simm:

Operador de telemarketing ativo e receptivo

  • Requisitos: ensino médio completo, não exige experiência, boa dicção e conhecimento em informática.
  • Salário: a combinar, mais benefícios.
  • Vagas: 200.

Operador de telemarketing receptivo

  • Requisitos: ensino médio completo, não exige experiência, boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação. É necessário possuir computador ou notebook para realizar o treinamento on-line e ter disponibilidade de horário.
  • Salário: a combinar, mais benefícios.
  • Vagas: 150.

Ajudante de armazém

  • Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência e carteira de reservista ou carta de dispensa.
  • Salário: a combinar, mais benefícios.
  • Vagas: 30.

Motorista entregador

  • Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH D com EAR (Exerce Atividade Remunerada) e carteira de reservista ou carta de dispensa.
  • Salário: a combinar, mais benefícios.
  • Vagas: 30.

Atendente de farmácia (primeiro emprego)

  • Requisitos: ensino médio completo, não exige experiência, carteira de trabalho limpa e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja, na região da Graça.
  • Salário: a combinar, mais benefícios.
  • Vagas: 20.

Ajudante de farmácia (Jovem Aprendiz)

  • Requisitos: ensino médio completo, não exige experiência, idade entre 18 e 23 anos e disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.
  • Salário: a combinar, mais benefícios.
  • Vagas: 20.

Fiscal de loja

  • Requisitos: ensino médio completo. Uma das seleções não exige experiência e é exclusiva para primeiro emprego, com carteira de trabalho limpa. A outra exige seis meses de experiência. Ambas exigem disponibilidade para trabalhar no fechamento de loja.
  • Salário: a combinar, mais benefícios.
  • Vagas: 20.

Como se candidatar às vagas do Simm?

Para consultar a relação completa de vagas, os requisitos e as orientações para se candidatar, os interessados devem acessar o Salvador Digital e realizar o agendamento do atendimento.

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