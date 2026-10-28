Carnaval 2027: Prefeitura de Salvador abre inscrições para seis funções; veja

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Estão abertas, a partir de 3 de novembro, as pré-inscrições para os servidores municipais interessados em atuar nas operações do Salvador Acolhe durante o Festival Virada Salvador 2027 e o Carnaval 2027. O programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) e oferece acolhimento e proteção aos filhos de ambulantes que trabalham nas festas.

Podem participar:

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Servidores estatutários;

Profissionais contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda);

Ocupantes de cargos comissionados.

Funções disponíveis:

Assistente social;

Auxiliar de serviços gerais (ASG);

Educador social/auxiliar do desenvolvimento infantil (ADI);

Pedagogo;

Psicólogo;

Motorista (exclusivamente para a operação do Carnaval).

Os prazos do cadastro variam conforme o evento. Para atuar no Festival Virada Salvador, os interessados poderão realizar a pré-inscrição até 30 de novembro. Já para o Carnaval, o prazo termina em 18 de dezembro.

O procedimento será feito exclusivamente pela internet, por meio do formulário de pré-inscrição.

A inscrição inicial não garante a convocação. Os profissionais serão selecionados conforme a demanda do serviço e a quantidade de vagas disponíveis. A carga horária conta com jornadas de 12 horas, com plantões das 7h às 16h ou das 19h às 7h. A remuneração varia conforme os valores definidos pela gestão municipal para cada função.

De acordo com a secretária da SPMJ, Fernanda Lordêlo, a abertura antecipada busca facilitar o planejamento das equipes que prestarão assistência durante os eventos.

“O Salvador Acolhe é um dos maiores projetos sociais realizados durante as festas populares de Salvador, tanto no Festival Virada Salvador quanto no Carnaval. Por isso, estamos nos antecipando na seleção das equipes que vão atuar no cuidado e acolhimento dos filhos dos ambulantes durante esses períodos. Temos uma grande responsabilidade e um compromisso com a proteção dessas crianças e com o combate à violação de direitos”, afirmou Fernanda.

Como funciona o Salvador Acolhe?

O Salvador Acolhe oferece acolhimento e proteção a crianças e adolescentes filhos de ambulantes que trabalham durante as festas. Nas unidades, os acolhidos recebem alimentação, atividades educativas e recreativas e acompanhamento multidisciplinar.

No Carnaval de 2026, o programa atendeu 601 crianças e adolescentes em cinco unidades, superando as 600 vagas iniciais. Já no Festival Virada Salvador 2026, foram 69 acolhidos na Escola Municipal Luiza Mahin, em Jardim Armação.