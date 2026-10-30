Ônibus voltam a circular no Nordesde de Amaralina após episódios de violência

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Os ônibus voltaram a circular no Complexo do Nordesde de Amaralina, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 30, após a suspensão do serviço provocada por episódios de violência na região.

Apesar da retomada, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) repassadas à reportagem de A TARDE, moradores de outras localidades da capital baiana continuam sem transporte público: Colinas de Periperi e Mirantes de Periperi no Subúrbio Ferroviário.

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Confira retorno dos ônibus no Vale das Pedrinhas:

Protestos e violência provocaram suspensão dos ônibus

A interrupção do transporte começou na quinta-feira, 29, após episódios de violência e manifestações que comprometeram a circulação dos ônibus em diferentes pontos de Salvador.

Em Mirantes de Periperi, os coletivos foram impedidos de acessar o terminal. Os veículos que já estavam no local também ficaram impossibilitados de sair devido a um protesto de moradores. A manifestação ocorreu após uma ação policial que terminou com um homem morto e outro preso.

No Complexo do Nordeste de Amaralina, a operação também foi afetada por novos episódios de violência. O Vale das Pedrinhas, que havia enfrentado quatro dias consecutivos sem ônibus, também por questões de segurança.

Operação policial termina com morte e prisão em Mirantes de Periperi

Uma operação policial realizada na tarde de quinta-feira, 29, em Mirantes de Periperi, terminou com um homem morto e outro preso. Identificado como Reginaldo, o homem foi baleado durante a ação e socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Na mesma ocorrência, Nerisvaldo Jesus de Macedo foi preso em flagrante. Segundo informações preliminares, ele já havia sido detido em 2023, durante uma operação que resultou na apreensão de drogas e três fuzis.

Após a ação, moradores bloquearam o acesso ao bairro com pneus e outros objetos incendiados. O protesto provocou congestionamento e impediu a circulação dos ônibus. Equipes da 18ª CIPM foram acionadas para liberar a via, enquanto o Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas.

Troca de tiros deixa homem baleado no Nordeste de Amaralina

Um homem foi baleado na perna durante uma troca de tiros com policiais militares na tarde de quinta-feira, 29, na localidade conhecida como Campo do Natureza, no Complexo do Nordeste de Amaralina.

Segundo o tenente-coronel Batalha, equipes do 30º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam incursões na região quando foram recebidas a tiros por suspeitos. Os policiais reagiram e, durante o confronto, um dos homens acabou atingido.

O suspeito foi socorrido pelos próprios policiais e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento médico.