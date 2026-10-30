Chuva e frio vão dar trégua em Salvador? Confira a previsão do tempo

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Depois de dias chuvosos e frios, os quais estranharam os moradores da capital baiana, a preocupação é se esse clima vai perdurar no próximo fim de semana.

Os dias que antecedem o feriado de 2 de novembro se torna o momento ideal para viajar e fazer atividades ao ar livre, por isso, para não ter surpresas climáticas, confira a previsão do tempo completa abaixo.

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O que diz o Inmet?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Salvador terá dias com predominância de Sol e possibilidade de chuva isolada apenas nesta sexta-feira, 30. A intensidade dos ventos está mais baixa, sendo considerada fraca a moderada.

Os detalhes para cada dia estão listado logo aqui:

Sexta-feira, 30

Nesta sexta o céu será de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada apenas pela manhã, temperatura irá variar entre 24 e 29 graus e o vento estará com a quilometragem fraca a moderada.

Sábado, 31

O dia permanecerá claro, com sol forte e termômetro de mínima de 23ºC e máxima de 31ºC. Os ventos estarão fracos durante todo o dia, o que pode elevar a sensação térmica.

Domingo, 01

Já para o domingo, o sol estará entre muitas nuvens, as temperaturas estarão entre 24 e 31 graus e os ventos podem aumentar um pouco, chegando a moderados.

Vai pescar ou gosta da praia rasinha?

Se você pratica a pesca, surfa, quer ir à praia com crianças ou só não gosta de uma maré muito agitada, veja abaixo a tábua de marés para Salvador, de acordo com a Marinha do Brasil.