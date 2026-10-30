Incêndio destrói apartamento na Barra e deixa duas pessoas feridas

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Um incêndio destruiu um apartamento no bairro da Barra, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 30. O imóvel está localizado no Edifício Judith, na Rua Afonso Celso.

Informações preliminares afirmam que duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Geral do Estado. Indícios apontam que o fogo começou em uma geladeira, o que ainda não foi confirmado pelos órgãos competentes.

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Apartamento destruído

As vidraças do local ficaram quebradas e o apartamento totalmente destruído, segundo relatos de moradores.

Ao portal A TARDE, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que não foi acionada para a ocorrência. A reportagem também entrou em contato com o Corpo de Bombeirosem busca de mais informações sobre o ocorrido, no entanto, até a publicação da matéria, não obteve retorno.

*Matéria em atualização