Stiep e mais 11 bairros terão energia interrompida nesta sexta (30/10)

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Stiep e outros 11 bairros de Salvador terão o fornecimento de energia elétrica interrompido nesta sexta-feira, 30, devido à suspensão programada no fornecimento. A Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição do serviço, alerta que as pausas ocorrerão de forma gradual, por todo o dia.

No período, também serão afetados Acupe de Brotas, Caixa d’Água, Caminho das Árvores, Jardim Armação, Luiz Anselmo, Patamares, Pernambués, Pituba, São Cristóvão, Saramandaia e Sussuarana.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Neoenergia, suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, no entanto, os serviços são informados antecipadamente.

Confira trechos de bairros sem energia em Salvador:

Acupe de Brotas

Endereços afetados: Ladeira do Acupe, 924.

Horário: das 23h às 5h.

Caixa d’Água

Endereços afetados: Rua Saldanha Marinho, 183.

Horário: das 23h às 5h.

Caminho das Árvores

Endereços afetados: Rua Alceu Amoroso Lima, 276, 314, 470, 172, 440, 668, 31, 33, 786, 3, 604 e 1406; Rua Coronel Almerindo Rehem, 126 e 82; Avenida Tancredo Neves, 1033, 1189, 939, 2227, 909, 620, 1543, 12 e 2539; Rua Frederico Simões, 153; Alameda das Espatódeas, 639 e 346; Rua Professor Milton Cayres de Brito, 1160 e 69.

Horário: das 23h às 5h.

Jardim Armação

Endereços afetados: Rua Rodolpho Coelho Cavalcante, 367.

Horário: das 11h às 15h.

Luiz Anselmo

Endereços afetados: Rua Parambu, 295.

Horário: das 11h às 15h.

Patamares

Endereços afetados: Rua Bicuíba, 1412.

Horário: das 11h às 15h.

Pernambués

Endereços afetados: Rua da Horta, 211; Travessa da Jaqueira da Saramandaia, 63 e 137; Travessa Mário Kertész, 34, 12 e 64; Rua Eliana Kertész – Saramandaia, 61 e 18; Travessa 2 Mário Kertész, 13; Travessa 1 Euclides da Cunha, 6; Avenida Antônio Carlos Magalhães, 4362.

Horário: das 11h às 15h.

Pituba

Endereços afetados: Rua Amazonas, 226 e 146; Rua Maranhão, 216, 221, 206 e 51; Rua Piauí, 72; Avenida Manoel Dias da Silva, 1227.

Horário: das 10h às 16h.

São Cristóvão

Endereços afetados: Rua Vila Verde, 15.

Horário: das 23h às 5h.

Saramandaia

Endereços afetados: Travessa Mário Kertész, 57; Vila da Horta, 205; Travessa 3 Mário Kertész, 16 e 117.

Horário: das 11h às 15h.

Stiep

Endereços afetados: Rua Rodolpho Coelho Cavalcante, 367.

Horário: das 11h às 15h.

Sussuarana

Endereços afetados: Travessa Mário Kertész, 70, 50, 28 e 45.

Horário: das 11h às 15h.

Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações:

Evite abrir a geladeira e o freezer: isso ajuda a conservar a temperatura interna e os alimentos por mais tempo;

Programe suas atividades: se você precisa de energia elétrica para trabalhar ou realizar atividades, ajuste seus horários para evitar imprevistos durante o período de manutenção.