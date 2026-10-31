Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro revela plano de fuga e promete disputar eleição: “Antes de 2030”

Senador deixou o Brasil após derrota para o Planalto

Cássio Moreira
Por
Flávio Bolsonaro quer disputar nova eleição
Flávio Bolsonaro quer disputar nova eleição - Foto: Ricardo Durengo | AFP
Eleições 2026

Candidato derrotado à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) fez uma live nas redes sociais, na noite desta sexta-feira, 30, para revelar aos apoiadores como se deu sua saída do Brasil.

Durante a transmissão, Flávio afirmou que seus aliados não sabiam da sua intenção de deixar o Brasil, ideia compartilhada apenas com sua esposa, Fernanda Bolsonaro, segundo o parlamentar.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Flávio chegou aos Estados Unidos na quarta, 28, após traçar um plano de saída que passou por países como Argentina e Equador.

“A decisão eu tomei junto com a minha esposa, sem que ninguém soubesse, até porque, se soubesse, a chance de dar errado seria maior”, revelou o senador fluminense.

Flávio Bolsonaro promete disputar eleição antes de 2030

Ainda durante a live, Flávio Bolsonaro prometeu voltar a disputar uma nova eleição para a presidência. Na fala, no entanto, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pontuou que esse desejo deve se concretizar antes de 2030, quando ocorrerá o próximo pleito para o Planalto.

A declaração de Flávio acontece dias após a divulgação de uma carta, já nos Estados Unidos, na qual chegou a se autoproclamar presidente eleito do Brasil, termo retirado na segunda versão do documento.

Leia Também:

POLÍTICA

Veja os nomes cotados para ocupar ministérios no novo governo Lula
Veja os nomes cotados para ocupar ministérios no novo governo Lula imagem

POLÍTICA

PEC da Segurança e redução da maioridade penal serão votadas na terça (3)
PEC da Segurança e redução da maioridade penal serão votadas na terça (3) imagem

REVITALIZAÇÃO

Governo do Estado contrata serviço para obras no Forte São Marcelo
Governo do Estado contrata serviço para obras no Forte São Marcelo imagem

“Se preciso for, para resgatar, para salvar o nosso país, para disputar mais uma eleição para presidente da República. Eu não estou falando de 2030, não. Eu estou falando de antes disso”, disparou Flávio Bolsonaro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições no Brasil Flávio Bolsonaro

Relacionadas

Mais lidas