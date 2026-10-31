Flávio Bolsonaro revela plano de fuga e promete disputar eleição: “Antes de 2030”

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Candidato derrotado à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) fez uma live nas redes sociais, na noite desta sexta-feira, 30, para revelar aos apoiadores como se deu sua saída do Brasil.

Durante a transmissão, Flávio afirmou que seus aliados não sabiam da sua intenção de deixar o Brasil, ideia compartilhada apenas com sua esposa, Fernanda Bolsonaro, segundo o parlamentar.

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Flávio chegou aos Estados Unidos na quarta, 28, após traçar um plano de saída que passou por países como Argentina e Equador.

“A decisão eu tomei junto com a minha esposa, sem que ninguém soubesse, até porque, se soubesse, a chance de dar errado seria maior”, revelou o senador fluminense.

Flávio Bolsonaro promete disputar eleição antes de 2030

Ainda durante a live, Flávio Bolsonaro prometeu voltar a disputar uma nova eleição para a presidência. Na fala, no entanto, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pontuou que esse desejo deve se concretizar antes de 2030, quando ocorrerá o próximo pleito para o Planalto.

A declaração de Flávio acontece dias após a divulgação de uma carta, já nos Estados Unidos, na qual chegou a se autoproclamar presidente eleito do Brasil, termo retirado na segunda versão do documento.

“Se preciso for, para resgatar, para salvar o nosso país, para disputar mais uma eleição para presidente da República. Eu não estou falando de 2030, não. Eu estou falando de antes disso”, disparou Flávio Bolsonaro.