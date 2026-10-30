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POLÍTICA

Veja os nomes cotados para ocupar ministérios no novo governo Lula

Fazenda, Casa Civil, Secom e Segurança Pública estão entre as áreas que podem passar por mudanças

Luan Julião
Por
Lula e Geraldo Alckmin durante evento de campanha
Lula e Geraldo Alckmin durante evento de campanha - Foto: Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

A composição do próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já movimenta as articulações políticas em Brasília. Com o encerramento do processo eleitoral, o Palácio do Planalto passou a discutir a reorganização dos ministérios, em meio à necessidade de definir prioridades econômicas, fortalecer a relação com o Congresso Nacional e contemplar aliados que participaram da campanha.

As mudanças ainda não foram oficialmente anunciadas, mas integrantes do atual governo e nomes de diferentes setores políticos aparecem nas discussões sobre o futuro primeiro escalão. Entre as possibilidades estão alterações em áreas estratégicas, como Fazenda, Casa Civil, Comunicação Social e Segurança Pública.

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Um dos nomes presentes nas articulações é o do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que pode permanecer em uma função estratégica ou assumir o Ministério da Fazenda. Seu perfil moderado e a relação com o setor empresarial e o mercado financeiro são apontados como fatores que pesam na discussão sobre sua eventual atuação na área econômica.

Outra possibilidade para a Fazenda é o governador do Piauí, Rafael Fonteles. Matemático e ex-secretário estadual da Fazenda, ele ganhou espaço no debate interno do PT por sua trajetória na administração das contas públicas e pela combinação entre gestão fiscal e políticas sociais.

A continuidade de Dario Durigan à frente do Ministério da Fazenda também está entre os cenários considerados. O atual ministro aparece nas discussões sobre a formação da equipe econômica, especialmente diante das negociações para o próximo mandato e das cobranças relacionadas ao controle dos gastos públicos.

Casa Civil e articulação política também entram na disputa

Na reorganização do núcleo político do governo, Camilo Santana aparece entre os nomes cotados para assumir a Casa Civil ou eventualmente ocupar uma função na área de Segurança Pública. Ex-ministro da Educação e senador pelo Ceará, ele participou da coordenação de campo da campanha governista e passou a ser considerado para uma posição de maior responsabilidade na articulação de projetos e no acompanhamento das metas da gestão.

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Fernando Haddad também está no radar das mudanças. Integrante do grupo de confiança de Lula, o ministro pode ser deslocado para a Casa Civil ou permanecer em uma função de liderança política dentro do Palácio do Planalto. Sua eventual movimentação é tratada como parte das possibilidades de reorganização do núcleo mais próximo do presidente.

A comunicação governamental é outra área que pode passar por mudanças. André Janones, que atuou na mobilização digital durante a campanha, é cotado para a Secretaria de Comunicação Social (Secom) ou para a Secretaria-Geral da Presidência. A possibilidade de sua chegada à comunicação do governo está relacionada à atuação nas redes sociais e ao enfrentamento da disputa de narrativas no ambiente digital.

na área de Segurança Pública, o nome mencionado é o do promotor de Justiça paulista Lincoln Gakiya. Conhecido pela atuação contra o crime organizado, ele aparece como possibilidade para comandar um eventual Ministério da Segurança Pública, caso a estrutura seja separada do Ministério da Justiça.

Equilíbrio fiscal será um dos principais desafios

Além da escolha dos ministros, a próxima gestão terá de lidar com a pressão para conciliar os compromissos assumidos durante a campanha com as limitações orçamentárias. Entre as iniciativas previstas estão a ampliação do Pé-de-Meia para estudantes do ensino superior, o reajuste do Bolsa Família e a criação da tarifa zero no transporte público aos fins de semana.

A execução dessas medidas dependerá da capacidade do governo de reorganizar as despesas e encontrar espaço no Orçamento federal. A estimativa apresentada é de que seja necessário remanejar pelo menos R$ 20 bilhões para viabilizar as iniciativas.

O cenário também envolve projeções de instituições fiscais independentes, que apontam para um possível rombo próximo de R$ 300 bilhões. O cálculo considera renúncias fiscais, despesas já contratadas e operações de crédito.

Diante desse quadro, a definição da equipe econômica e a distribuição dos cargos estratégicos terão papel central na condução do quarto mandato de Lula, especialmente na tentativa de conciliar as promessas feitas à população com o cumprimento das regras fiscais.

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Tags

economia governo Lula Ministérios segurança pública

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