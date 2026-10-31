Filme de Bolsonaro pode ser cancelado após derrota de Flávio

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O filme Dark Horse, que narra a escalada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) até o Palácio do Planalto, com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2027, pode ficar de fora das telas dos cinemas após a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial.

A derrota de Flávio e as investigações do caso Master, que envolve o banqueiro Daniel Vorcaro, que fez doações milionárias para a produção cinematográfica, se tornaram, de acordo com informações da coluna de Bela Megale, do jornal O Globo, se tornaram empecilhos para o lançamento do filme.

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Dark Horse entrou na mira das investigações do caso Master após o episódio em que conversas entre Flávio e Vorcaro foram reveladas pelo Intercept, em maio deste ano. A divulgação dos áudios abalou a pré-campanha do então pré-candidato.

Alternativa para lançamento do filme de Bolsonaro

Sob o risco de não aparecer nas telas dos cinemas, Dark Horse pode ganhar um outro caminho de exibição para seu público. Ainda segundo a publicação, a alternativa pensada pela Europa Filmes, produtora da obra, é a inserção nas plataformas de streaming.

A opção se torna viável diante das dificuldades para conseguir aval da Agência Nacional de Cinema (Ancine), que não regula plataformas do tipo, tendo sua atuação condicionada apenas ao cinema, televisão aberta e TV paga.