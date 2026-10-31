Como Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil? Veja o que ainda não foi esclarecido

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Após deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) relatou que decidiu deixar o país após conversar com a esposa, Fernanda, e manteve o plano em sigilo para evitar frustrações. No entanto, ainda existem diversas lacunas sobre como o senador conseguiu fugir do Brasil.

Durante a transmissão ao vivo, Flávio também contou que recebeu um alerta do pai, Jair Bolsonaro, durante o último encontro entre os dois, na segunda-feira, quando foi intimado a entregar seus passaportes.

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"Eu não sabia que seria a última vez que veria meu pai. Eu falei do resultado das eleições e, passados os 30 minutos, uma pessoa bate na porta. Quando veio dizer que o horário acabou, disse que tinha um pessoal da PF. Eu olhei para o meu pai e disse: 'A perseguição começou'", disse Flávio em transmissão.

Como Flávio Bolsonaro fez o trajeto de Brasília a Foz do Iguaçu?

O trajeto de Flávio da Argentina aos Estados Unidos já é conhecido, mas ainda existem lacunas sobre o percurso entre Brasília e Foz do Iguaçu (PR), cidade localizada na região de fronteira. A Polícia Federal considera três possibilidades:

Deslocamento por via terrestre, em uma viagem de aproximadamente 20 horas;

Jato privado, com decolagem em algum aeródromo ou pista de pouso de propriedades rurais de Brasília;

Dois meios de transporte, percorrendo parte do trajeto de carro e outra parte de avião.

Quem ajudou na fuga de Flávio Bolsonaro?

A Polícia Federal investiga se o senador contou com ajuda para deixar o país. Segundo a colunista Bela Megale, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro participou da articulação da saída do irmão e teve papel central na disseminação de informações falsas para ocultar que Flávio deixaria o Brasil pela Argentina.

Enquanto isso, integrantes do entorno de Flávio afirmaram, ao longo da terça-feira, que souberam da saída do parlamentar por meio da imprensa e que ele estava incomunicável.

Argentina teria participado da operação?

A Polícia Federal ainda investiga a possibilidade de Flávio Bolsonaro ter contado com o apoio do governo argentino de Javier Milei para deixar o país.

Entre os indícios está a presença de um assessor do presidente na região da Tríplice Fronteira, que teria acompanhado de perto a operação. Na Argentina, parlamentares da oposição a Milei cobram esclarecimentos do governo e questionam se agentes de inteligência e recursos públicos foram utilizados na ação.