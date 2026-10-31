Lula tenta manter distância de Moraes e STF em novo mandato

Siga o A TARDE no Google

Reeleito para o quarto mandato à frente do Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem traçado uma nova linha para a sua relação com Alexandre de Moraes e os demais ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com informações da coluna de Bela Megale, do jornal O Globo, Lula e aliados acreditam que o melhor caminho é adotar uma postura de relação institucional com a Corte, mantendo distância dos magistrados.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A posição já tem sido revelada por Lula em conversas com pessoas próximas desde a campanha de segundo turno.

Caso Master abriu feridas em Lula

A repercussão e condução do Caso Master, envolvendo nomes do STF, semanas antes do primeiro turno da eleição, é um dos fatores para a decisão de Lula.

A visão do Planalto é de que o vazamento de conversas entre Moraes, indicado por Michel Temer (MDB) para o STF, com Daniel Vorcaro, banqueiro que está preso, desgastou a campanha de Lula, mesmo sem ter relação com o episódio.