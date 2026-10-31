ESPORTES
Bahia recebe competição de hipismo na próxima semana; veja programação
A fase deve movimentar atletas, profissionais do setor, familiares e admiradores do esporte
A etapa do Circuito Norte e Nordeste de Hipismo 2026 vai acontecer no Sítio Chuin, em Barra de Jacuípe, em Camaçari, no litoral da Bahia. A competição ocorre entre os dias 5 e 7 de novembro.
Reunindo cavaleiros e amazonas em disputas que integram o calendário regional da modalidade, o evento prevê receber cerca de 1.200 mil pessoas.
Durante os três dias de evento, a programação ocorre das 8h às 20h, com atividades esportivas e confraternização. Com apoio da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), a fase deve movimentar atletas, profissionais do setor, familiares e admiradores do esporte.
Leia Também:
Programação do Circuito Norte e Nordeste de Hipismo
- No dia 4, véspera do início oficial, a programação prevê uma confraternização dedicada a tratadores e motoristas, ao som do sambista Lasinho do Banjo.
- Já na sexta-feira (6), após as provas, o público poderá curtir o show do cantor Uel, vencedor do reality musical Estrelas da Casa, da TV Globo.
- No sábado (7), o encerramento das atividades será com o cantor Danniel Vieira.