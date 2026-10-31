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ESPORTES

Bahia recebe competição de hipismo na próxima semana; veja programação

A fase deve movimentar atletas, profissionais do setor, familiares e admiradores do esporte

Luiza Nascimento
Por
Circuito Norte e Nordeste de Hipismo
Circuito Norte e Nordeste de Hipismo - Foto: Paulo M. Azevedo/Divulgação

A etapa do Circuito Norte e Nordeste de Hipismo 2026 vai acontecer no Sítio Chuin, em Barra de Jacuípe, em Camaçari, no litoral da Bahia. A competição ocorre entre os dias 5 e 7 de novembro.

Reunindo cavaleiros e amazonas em disputas que integram o calendário regional da modalidade, o evento prevê receber cerca de 1.200 mil pessoas.

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Durante os três dias de evento, a programação ocorre das 8h às 20h, com atividades esportivas e confraternização. Com apoio da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), a fase deve movimentar atletas, profissionais do setor, familiares e admiradores do esporte.

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Programação do Circuito Norte e Nordeste de Hipismo

  • No dia 4, véspera do início oficial, a programação prevê uma confraternização dedicada a tratadores e motoristas, ao som do sambista Lasinho do Banjo.
  • Já na sexta-feira (6), após as provas, o público poderá curtir o show do cantor Uel, vencedor do reality musical Estrelas da Casa, da TV Globo.
  • No sábado (7), o encerramento das atividades será com o cantor Danniel Vieira.
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Bahia camaçari hipismo

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