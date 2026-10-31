Bahia recebe competição de hipismo na próxima semana; veja programação

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A etapa do Circuito Norte e Nordeste de Hipismo 2026 vai acontecer no Sítio Chuin, em Barra de Jacuípe, em Camaçari, no litoral da Bahia. A competição ocorre entre os dias 5 e 7 de novembro.

Reunindo cavaleiros e amazonas em disputas que integram o calendário regional da modalidade, o evento prevê receber cerca de 1.200 mil pessoas.

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Durante os três dias de evento, a programação ocorre das 8h às 20h, com atividades esportivas e confraternização. Com apoio da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), a fase deve movimentar atletas, profissionais do setor, familiares e admiradores do esporte.

Programação do Circuito Norte e Nordeste de Hipismo