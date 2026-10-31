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GP do México pode definir campeão da Fórmula 1; veja onde assistir

A etapa na capital mexicana acontece entre os dias 30 de outubro e 1 de novembro

Gustavo Zambianco
Por
GP da Cidade do México
GP da Cidade do México - Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP

A Fórmula 1 volta à pista neste final de semana, 31 e 1, para a sequência da programação do GP da Cidade do México, disputado no Autódromo Hermanos Rodríguez, que pode definir o título de Kimi Antonelli.

A etapa é a 19ª da temporada 2026 da Fórmula 1 e terá dois compromissos importantes antes da corrida de domingo, 1: o terceiro treino livre e a sessão classificatória, que definirá o grid de largada.

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As atividades começam às 14h30, pelo horário de Brasília, com o último treino livre. Na sequência, às 18h, os pilotos disputam a classificação.

Onde assistir ao GP da Cidade do México?

Os fãs poderão acompanhar as atividades por diferentes plataformas. Confira a programação:

Sábado, 31 de outubro

  • Treino Livre: 14h30 – Sportv3, Globoplay e F1TV;
  • Classificação: 18h – Sportv3, Globoplay e F1TV.

Domingo, 1 de outubro

  • Corrida: 17h00 (horário de Brasília) – SporTV3, Globoplay e F1 TV Pro.

As transmissões estarão disponíveis na televisão e nos serviços de streaming indicados.

GP da Cidade do México
GP da Cidade do México - Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Como estará o clima no GP da Cidade do México?

A previsão para este sábado aponta temperaturas entre 13 °C pela manhã e 27 °C durante a tarde. Apesar do clima mais ameno, o asfalto poderá ultrapassar os 40 °C e se aproximar dos 45 °C.

O céu deve apresentar períodos de sol entre nuvens, com possibilidade de neblina nas primeiras horas do dia, principalmente caso chova na véspera. A probabilidade de precipitação durante a tarde e a noite é de 20%, enquanto os ventos devem ficar próximos de 10 km/h.

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Para domingo, 1, quando será realizada a corrida, a expectativa é de condições mais favoráveis. Os termômetros também devem variar entre 13 °C e 27 °C, mas não há previsão de chuva no momento.

Os ventos terão média de 8 km/h, com rajadas que podem alcançar entre 25 e 30 km/h. Com o céu predominantemente aberto, a temperatura da pista poderá chegar aos 45 °C, embora algumas nuvens devam aparecer durante a tarde.

Título pode ser definido nesta etapa

Além disso, pode ser no Grande Prêmio da Cidade do México que a Fórmula 1 vai conhecer o campeão da temporada, visto que Kimi Antonelli pode sair da pista com o título mundial.

Kimi Antonelli, piloto da Mercedes
Kimi Antonelli, piloto da Mercedes - Foto: FIA

Depois de vencer a etapa dos Estados Unidos, em Austin, o piloto da Mercedes chegou a 98,8% de probabilidade de garantir matematicamente o campeonato.

O que Antonelli precisa para ser campeão no México?

Vale ressaltar que, para vencer o campeonato mundial de pilotos, Kimi Antonelli não necessariamente precisa subir no pódio. Para isso, as possibilidades são:

  • Terminar do 1º ao 9º lugar: Antonelli será campeão, sem depender dos resultados de Russell ou Hamilton.
  • Terminar no 10º lugar: conquista o título se George Russell não vencer a corrida.
  • Terminar do 11º lugar para baixo: precisa que nem Russell nem Hamilton vençam o GP.
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formula 1 Kimi Antonelli onde assistir

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