Corrida do Bahêa deve superar média de público de clubes da Série A

O Esporte Clube Bahia — Associação realizará, neste domingo, 1 de novembro, a 5ª edição da Corrida do Bahêa. Pela segunda vez, o evento será realizado no formato “Sunset”, no final da tarde, na orla da Boca do Rio, em Salvador (BA), com largada na região do Centro de Convenções. As provas terão início a partir das 16h40, com percursos de 10 km e 5 km, além das largadas destinadas aos atletas PCD.



Para a quinta edição, a organização da Corrida do Bahêa prevê um número recorde de participantes. A expectativa é reunir 12 mil pessoas na orla da Boca do Rio.



Com essa projeção, o evento se consolida como a maior corrida de rua da Bahia e ultrapassa as barreiras até mesmo do futebol, com um público superior à média de torcedores presentes nos jogos de alguns clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.



Com perspectiva de reunir 12 mil pessoas, a 5ª edição da Corrida do Bahêa deverá superar a média de público pagante de Chapecoense (10.001), Mirassol (5.789) e Bragantino (3.966), clubes que ocupam as últimas posições do ranking de público do Brasileirão 2026.



Além disso, a expectativa de público da corrida promovida pelo Bahia — Associação se aproxima das médias de clubes tradicionais da Série A, como Botafogo (13.195) e Santos (13.021), conforme o levantamento do Gato Mestre, do ge, divulgado no final de setembro de 2026.

Confira as menores médias de público da Série A em 2026:

Botafogo — 13.195 pagantes;

Santos — 13.021 pagantes;

Chapecoense — 10.001 pagantes;

Mirassol — 5.789 pagantes;

Bragantino — 3.966 pagantes.





Quinta edição terá shows de Tomate e Tony Salles

Além da programação esportiva, a edição Sunset aposta na combinação entre corrida e entretenimento. Após as provas, os participantes poderão acompanhar apresentações completas de Tomate e Tony Salles, com o pôr do sol da capital baiana como parte do cenário.

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O evento chega à quinta edição com mais de 30 mil participantes acumulados desde sua criação, reforçando a proposta de integrar atividade física, lazer e identificação com o Tricolor.



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