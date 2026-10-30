Técnico do Bahia, Rogério Ceni divide futebol com fazenda no interior

Conhecido por sua história no futebol, tanto como goleiro quanto como técnico, Rogério Ceni, treinador do Esporte Clube Bahia, também cultiva uma paixão que vai além das quatro linhas: o agronegócio.



Aos 53 anos, o treinador encontra no interior de Mato Grosso um espaço para desacelerar a rotina do futebol e manter o contato com as atividades do campo. A propriedade rural da família fica no município de Santa Carmem, próximo a Sinop.



Com extensas áreas destinadas ao cultivo de grãos, a fazenda é utilizada tanto como refúgio nos períodos de folga quanto como espaço de desenvolvimento de atividades agrícolas. Entre as principais culturas da propriedade estão a soja e o milho, que movimentam a produção da família.

Veja imagens de Ceni na fazenda:

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Ligação com o agronegócio vem desde a juventude

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A relação de Rogério Ceni com o ambiente rural começou ainda na infância e se fortaleceu durante a juventude. Nesse período, o ex-goleiro aprendeu a conduzir tratores e caminhões de carga pesada, adquirindo familiaridade com equipamentos e tarefas comuns à rotina agrícola.



Mesmo depois de construir uma carreira de destaque no futebol, o treinador não deixou de lado o interesse pelo setor. Sempre que os compromissos profissionais permitem, ele aproveita as passagens pela propriedade para acompanhar de perto diferentes etapas da produção, como o plantio, o manejo das lavouras e a colheita.



A estrutura da fazenda também vai além do aspecto recreativo. As plantações ocupam grandes extensões de terra e contam com maquinário e recursos tecnológicos utilizados nas diversas fases do trabalho agrícola.





Fazenda é ponto de encontro da família

Distante da pressão por resultados, das viagens e da intensa agenda de jogos e entrevistas, a propriedade em Mato Grosso representa um ambiente de tranquilidade para Rogério Ceni. Nos períodos de descanso, o treinador aproveita o espaço para se dedicar à convivência familiar e acompanhar a rotina do campo.



A administração da fazenda é dividida entre os familiares, que também participam das decisões e do acompanhamento das atividades produtivas. Durante as férias, o local se transforma em um ponto de encontro, com conversas sobre as safras, o mercado de grãos e os negócios agrícolas, além dos momentos de lazer.