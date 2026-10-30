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TABELA DETALHADA

Dupla BaVi tem data definida para mais duas rodadas do Brasileirão

Esquadrão enfrenta Grêmio e Coritiba, enquanto Leão encara Bragantino e Internacional

Marina Branco
Por
BaVi
BaVi - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da 35ª e da 36ª rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026, definindo datas, horários e locais de mais dois compromissos de Bahia e Vitória na reta final da Série A.

Os clubes baianos terão um jogo como mandante e outro como visitante nesse período, com partidas programadas entre os dias 18 e 23 de novembro.

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O Bahia enfrentará o Grêmio, em Porto Alegre, antes de receber o Coritiba na Arena Fonte Nova. Já o Vitória terá o Red Bull Bragantino como adversário no Barradão e, na sequência, viajará ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio.

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Bahia enfrenta Grêmio fora e recebe Coritiba na Fonte

O primeiro compromisso do Bahia nas rodadas detalhadas será diante do Grêmio, na quarta-feira, 18 de novembro, às 21h30. A partida acontecerá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada.

Três dias depois, no sábado, 21 de novembro, o Esquadrão voltará a atuar diante de sua torcida. O adversário será o Coritiba, às 17h30, na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada.

A sequência colocará o time comandado por Rogério Ceni diante de dois adversários de diferentes regiões do país, com um intervalo de apenas três dias entre os confrontos.

Vitória encara Bragantino no Barradão e Internacional no Beira-Rio

O Vitória também terá uma sequência de dois jogos em quatro dias, começando em Salvador. Na quinta-feira, 19 de novembro, o Rubro-Negro receberá o Red Bull Bragantino, às 19h30, no Barradão, pela 35ª rodada.

O compromisso seguinte será fora de casa, contra o Internacional, na segunda-feira, 23 de novembro, às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A partida contra o Bragantino será a oportunidade de o Leão atuar diante de sua torcida antes de uma viagem ao Sul do país, para buscar a primeira vitória fora de casa na temporada do Brasileiro.

Confira os próximos jogos de Bahia e Vitória

  • 35ª - 18/11, quarta | Grêmio x Bahia | 21h30 | Arena do Grêmio
  • 35ª - 19/11, quinta | Vitória x Bragantino | 19h30 | Barradão
  • 36ª - 21/11, sábado | Bahia x Coritiba | 17h30 | Arena Fonte Nova
  • 36ª - 23/11, segunda | Internacional x Vitória | 19h30 | Beira-Rio

As duas rodadas fazem parte da reta decisiva do Brasileirão, que terá apenas 38 jogos para cada clube ao término da temporada. Com os compromissos definidos, Bahia e Vitória já conhecem a programação de mais uma parte do calendário até o encerramento da Série A de 2026.

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Tags

Brasileirão Esporte Clube Bahia esporte clube vitória

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