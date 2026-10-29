Richarlison tem vitória na Justiça em caso envolvendo Flávio Bolsonaro

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O atacante Richarlison obteve uma vitória judicial no caso envolvendo a empresa do advogado Willer Tomaz, sócio do senador Flávio Bolsonaro (PL). A WT Administração de Imóveis e Bens S/A fez um pedido à Justiça que obrigasse o jogador a apagar publicações e a se calar sobre a disputa pela Ilha Comprida, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

A ação foi motivada por publicações nas quais Richarlison afirmava que a ilha lhe havia sido “tomada”. Os autores queriam que o jogador removesse os conteúdos e se abstivesse de fazer novas manifestações sobre o caso, sob pena de multa por descumprimento.

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No entanto, o juiz Giordano Resende Costa, da 4ª Vara Cível de Brasília, negou o pedido da empresa de Willer Tomaz ao constatar que não havia publicações ativas a serem removidas e que proibir futuras manifestações do atleta poderia configurar censura prévia, vedada pela Constituição Federal.

Além da retirada das publicações e da proibição de novas declarações, a ação inclui um pedido de indenização por danos morais de R$ 200 mil e a exigência de um esclarecimento público nas redes sociais de Richarlison.

Esses pedidos ainda serão analisados no decorrer do processo.