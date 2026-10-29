Vitória e Bahia são os times mais petistas do Brasil, diz levantamento

Um levantamento que circula nas redes sociais mostrou que os times da dupla BaVi são os mais petistas entre os 20 participantes do Campeonato Brasileiro 2026. Para isso, a pesquisa comparou os votos no segundo turno em locais de votação posicionados em um raio de dois quilômetros do estádio onde cada time manda seus jogos no torneio.

No caso do Esporte Clube Vitória, o levantamento mostrou que Lula recebeu 75,6% dos votos nos locais de votação localizados em um raio de 2km do Barradão. Dentro do estudo, o Leão é o time que deu a maior votação percentual ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito para seu quarto mandato.

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Por sua vez, o Esporte Clube Bahia ficou como o segundo time com mais votos percentuais para o petista, visto que as urnas posicionadas em um raio de 2km da Arena Fonte Nova apontaram 74,1% de votos para Lula.

Lula teve votação expressiva na Bahia

O alto percentual da dupla Bavi a favor de Lula no ranking vem em decorrência da domínio que o petista teve na região Nordeste, sobretudo na Bahia - segundo estado com a maior votação para o presidente em todo o país (71%), atrás apenas do Piauí (75%).

Além disso, Salvador foi a capital do país com a maior votação percentual para Lula, com 73,23% dos votos válidos no candidato do Partido dos Trabalhadores.

Qual é o time mais bolsonarista da Série A?

Ainda segundo o ranking, o time que seria o mais bolsonarista do Campeonato Brasileiro é a Chapecoense, isso porque Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 70,4% dos votos nos locais de votação localizados em um raio de 2km da Arena Condá.

Confira o ranking completo