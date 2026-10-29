Willian José se retrata após post polêmico sobre o Nordeste

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O atacante Willian José, do Esporte Clube Bahia, compartilhou uma nota oficial em suas redes sociais na noite desta quinta-feira, 29, para se retratar sobre a postagem polêmica feita por ele nesta semana. O jogador publicou um vídeo em que um influenciador critica e ofende a população do Nordeste por conta da reeleição do presidente Lula (PT).

“Diante da repercussão do vídeo compartilhado por mim envolvendo uma fala de cunho ofensivo contra o Nordeste, venho a público esclarecer a minha posição e pedir desculpas”, iniciou Willian José no comunicado.

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O jogador ainda afirmou que não é e foi nunca foi xenofóbico, destacando que tem orgulho de ser nordestino.

Tenho orgulho de ser nordestino e jamais teria a intenção de diminuir ou desrespeitar a terra e o povo de onde venho. Não por mal, mas foi um erro! E erro a gente não justifica, a gente reconhece e pede desculpa [...] Jamais compactuaria com qualquer forma de preconceito, discriminação ou xenofobia contra o povo nordestino, ou contra qualquer outra região do Brasil. Willian José - Jogador do Bahia

Willian José também falou sobre o posicionamento do Bahia em relação a pautas sociais e à defesa e valorização do Nordeste:

"Tenho plena consciência da história do Esporte Clube Bahia, Entidade que carrega em sua essência importantes lutas por respeito, igualdade e inclusão, valores que fazem parte de sua identidade e que merecem ser honrados por todos que têm o privilégio de vestir essa camisa. Tenho muito orgulho de trabalhar e viver nesse lugar maravilhoso”.

Confira a nota de retratação na íntegra