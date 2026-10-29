Ex-Vitória visita treino no Barradão e provoca o Bahia em postagem

Siga o A TARDE no Google

Maior artilheiro do Esporte Clube Vitória neste século, Neto Baiano visitou o CT Manoel Pontes Tanajura para acompanhar o treinamento da equipe na última quarta-feira, 28. Durante a visita, o ex-atacante compartilhou uma postagem em que ele aparece ao lado do volante Dudu para provocar o Esporte Clube Bahia.

“Essa foto tem um potencial incrível de destruir um cardume inteiro de sardinhas”, diz a legenda da publicação republicada por Neto Baiano nos stories do Instagram.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da provocação, o ex-jogador do Leão apresentou dois jovens atletas que serão avaliados nas categorias de base do clube.

Ele também participou da gravação de duas entrevistas institucionais: uma destinada às comemorações do aniversário do Barradão, celebrado no dia 11 de novembro, e outra para a TV Vitória, canal oficial do Rubro-Negro no YouTube.

Neto Baiano teve passagem marcante pelo Vitória

O ex-atacante defendeu o Vitória em diferentes períodos, com passagens pelo clube em 2008, 2011, 2014 e 2018.

Ao todo, Neto Baiano atuou em 160 partidas e marcou 86 gols com a camisa rubro-negra, sendo o maior artilheiro do clube no século XXI. Além disso, ele se tornou uma figura conhecida tanto pelo desempenho dentro de campo quanto pelas provocações em clássicos BaVi.

Próximo compromisso do Leão

A visita de Neto Baiano ao Barradão acontece durante a semana de preparação do Vitória para enfrentar o Coritiba no Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 33ª rodada da Série A, acontece no sábado, 31, às 16h, no Estádio Couto Pereira.

O Coritiba é o 12º colocado do torneio com 39 pontos, somente um a mais que o Rubro-Negro Baiano, o que transforma o duelo em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.