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FUTEBOL BRASILEIRO

Obra de R$ 4 milhões em estádio tradicional atrasa por causa da chuva

Chuvas prejudicaram a instalação do sistema de drenagem e a conclusão do novo campo sintético

Téo Mazzoni
Por
Chuvas atrasam instalação do gramado sintético na Arena Joinville
Chuvas atrasam instalação do gramado sintético na Arena Joinville - Foto: Divulgação

A conclusão das obras para a instalação do gramado sintético na Arena Joinville foi adiada em dois meses. Com a mudança no cronograma, a previsão é que os trabalhos sejam finalizados até o fim de dezembro. Segundo a prefeitura de Joinville, as chuvas registradas durante a execução dos serviços prejudicaram a implantação do sistema de drenagem do estádio.

O projeto contempla, além do novo gramado sintético, a instalação de sistemas de drenagem e irrigação. A água será utilizada para molhar o campo e ajudar a reduzir a temperatura da superfície. O investimento previsto para a execução dos serviços é de R$ 4 milhões.

Inaugurada em 2004, a Arena Joinville nunca passou por uma substituição do gramado. Com a reforma, o estádio municipal receberá um campo com certificação Fifa Quality Pro. A mudança busca facilitar a manutenção do espaço, especialmente diante da frequência de chuvas no município catarinense.

Veja imagens da Arena Joinville:

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Além da troca do gramado, o estádio também receberá um novo sistema de iluminação com tecnologia LED, como parte das melhorias previstas para a estrutura esportiva.

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Arena Joinville pode ser concedida à iniciativa privada

Paralelamente às intervenções no estádio, a Arena Joinville passa por estudos de modelagem para uma futura concessão da gestão à iniciativa privada. Até o momento, não há uma data definida para o lançamento do edital.

O processo ainda não chegou à etapa de consulta pública e realização de audiências, diferentemente do projeto relacionado ao futuro ginásio municipal, que se encontra em uma fase mais avançada nesse aspecto.

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