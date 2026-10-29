Obra de R$ 4 milhões em estádio tradicional atrasa por causa da chuva

A conclusão das obras para a instalação do gramado sintético na Arena Joinville foi adiada em dois meses. Com a mudança no cronograma, a previsão é que os trabalhos sejam finalizados até o fim de dezembro. Segundo a prefeitura de Joinville, as chuvas registradas durante a execução dos serviços prejudicaram a implantação do sistema de drenagem do estádio.



O projeto contempla, além do novo gramado sintético, a instalação de sistemas de drenagem e irrigação. A água será utilizada para molhar o campo e ajudar a reduzir a temperatura da superfície. O investimento previsto para a execução dos serviços é de R$ 4 milhões.



Inaugurada em 2004, a Arena Joinville nunca passou por uma substituição do gramado. Com a reforma, o estádio municipal receberá um campo com certificação Fifa Quality Pro. A mudança busca facilitar a manutenção do espaço, especialmente diante da frequência de chuvas no município catarinense.



Veja imagens da Arena Joinville:

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Joinville manda jogos em Jaraguá do Sul durante as obras

Com a Arena Joinville temporariamente indisponível para a realização de partidas, o Joinville Esporte Clube tem utilizado o estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul, como mandante na disputa da Copa Santa Catarina.



Além da troca do gramado, o estádio também receberá um novo sistema de iluminação com tecnologia LED, como parte das melhorias previstas para a estrutura esportiva.



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Arena Joinville pode ser concedida à iniciativa privada

Paralelamente às intervenções no estádio, a Arena Joinville passa por estudos de modelagem para uma futura concessão da gestão à iniciativa privada. Até o momento, não há uma data definida para o lançamento do edital.



O processo ainda não chegou à etapa de consulta pública e realização de audiências, diferentemente do projeto relacionado ao futuro ginásio municipal, que se encontra em uma fase mais avançada nesse aspecto.