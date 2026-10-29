Atleta de 24 anos morre em grave acidente que vitimou quase 70 pessoas

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A atleta espanhola Julieta Gallego, de 24 anos, está entre as vítimas fatais do acidente ferroviário ocorrido na quarta-feira, 28, nas proximidades de Urda, na Espanha. Especialista no salto em distância, a jovem também competia em provas de velocidade e representava o AD Sprint, clube de Madri.

A morte da atleta provocou manifestações de pesar no atletismo espanhol. O presidente da Real Federação Espanhola de Atletismo, Raúl Chapado, lamentou a perda e destacou o futuro que Julieta ainda tinha pela frente.

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"O esporte chora a partida de Julieta, uma vida cheia de possibilidades que se apaga injustamente. O atletismo espanhol abraça a alma de Julieta e a imensa dor de sua família, de seus amigos e de seu clube de sempre. Vocês não estão sozinhos neste vazio", disse Chapado.

Julieta Gallego se destacou no salto em distância

Em 2023, Julieta terminou na quarta colocação do Campeonato Espanhol Indoor Sub-23. Na mesma temporada, a atleta estabeleceu sua melhor marca pessoal no salto em distância, com 5,90 metros.

Além da especialidade, a espanhola também participava de provas de velocidade. Segundo o jornal espanhol ABC, Julieta morava na Alemanha, mas estava na Espanha nos últimos dias.

A Real Federação Espanhola de Atletismo também divulgou uma mensagem de solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas do acidente, além de prestar apoio a todas as pessoas afetadas pela tragédia.

"Nós, da Real Federação Espanhola de Atletismo, nos solidarizamos com a dor e a comoção provocadas pelo trágico acidente ferroviário ocorrido em Toledo. Todo o nosso carinho e solidariedade às famílias e aos entes queridos das vítimas, além do nosso apoio a todas as pessoas afetadas neste momento de dor", escreveu a entidade.

Julieta Gallego - Foto: Reprodução | ABC

Acidente ferroviário deixou 69 mortos na Espanha

O acidente aconteceu na manhã de quarta-feira, 28, nas proximidades de Urda, na província de Toledo, a cerca de 140 quilômetros de Madri. A ocorrência envolveu dois trens da linha de alta velocidade que conecta a capital espanhola a Sevilha, no sul do país.

Um dos trens estava parado nos trilhos quando foi atingido na parte traseira pelo outro. A colisão provocou o descarrilamento de vagões, alguns dos quais caíram por um barranco às margens da ferrovia.

Ao menos 69 pessoas morreram e outras 110 ficaram feridas, segundo as informações divulgadas sobre o acidente.