ESPORTES
Atleta de 24 anos morre em grave acidente que vitimou quase 70 pessoas
Jovem atleta defendia um clube espanhol
A atleta espanhola Julieta Gallego, de 24 anos, está entre as vítimas fatais do acidente ferroviário ocorrido na quarta-feira, 28, nas proximidades de Urda, na Espanha. Especialista no salto em distância, a jovem também competia em provas de velocidade e representava o AD Sprint, clube de Madri.
A morte da atleta provocou manifestações de pesar no atletismo espanhol. O presidente da Real Federação Espanhola de Atletismo, Raúl Chapado, lamentou a perda e destacou o futuro que Julieta ainda tinha pela frente.
"O esporte chora a partida de Julieta, uma vida cheia de possibilidades que se apaga injustamente. O atletismo espanhol abraça a alma de Julieta e a imensa dor de sua família, de seus amigos e de seu clube de sempre. Vocês não estão sozinhos neste vazio", disse Chapado.
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Julieta Gallego se destacou no salto em distância
Em 2023, Julieta terminou na quarta colocação do Campeonato Espanhol Indoor Sub-23. Na mesma temporada, a atleta estabeleceu sua melhor marca pessoal no salto em distância, com 5,90 metros.
Além da especialidade, a espanhola também participava de provas de velocidade. Segundo o jornal espanhol ABC, Julieta morava na Alemanha, mas estava na Espanha nos últimos dias.
A Real Federação Espanhola de Atletismo também divulgou uma mensagem de solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas do acidente, além de prestar apoio a todas as pessoas afetadas pela tragédia.
"Nós, da Real Federação Espanhola de Atletismo, nos solidarizamos com a dor e a comoção provocadas pelo trágico acidente ferroviário ocorrido em Toledo. Todo o nosso carinho e solidariedade às famílias e aos entes queridos das vítimas, além do nosso apoio a todas as pessoas afetadas neste momento de dor", escreveu a entidade.
Acidente ferroviário deixou 69 mortos na Espanha
O acidente aconteceu na manhã de quarta-feira, 28, nas proximidades de Urda, na província de Toledo, a cerca de 140 quilômetros de Madri. A ocorrência envolveu dois trens da linha de alta velocidade que conecta a capital espanhola a Sevilha, no sul do país.
Um dos trens estava parado nos trilhos quando foi atingido na parte traseira pelo outro. A colisão provocou o descarrilamento de vagões, alguns dos quais caíram por um barranco às margens da ferrovia.
Ao menos 69 pessoas morreram e outras 110 ficaram feridas, segundo as informações divulgadas sobre o acidente.