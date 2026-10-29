Pai de Yamal desabafa após cuspir em funcionária: "Preciso de ajuda"

O atacante Lamine Yamal, do Barcelona, foi o centro das atenções nessa semana pelo desempenho na Bola de Ouro - mas seu pai tomou os holofotes por outro motivo. O pai do atleta voltou a chamar atenção fora dos gramados após se envolver em uma confusão no aeroporto da capital catalã, na última segunda-feira, 26.

Monir Nasraoui protagonizou uma discussão com uma funcionária de uma cafeteria antes de embarcar para Londres, onde acompanharia a cerimônia da Bola de Ouro 2026. Três dias depois, publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais, afirmando precisar de ajuda.

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O episódio aconteceu durante o deslocamento de Nasraoui para a premiação, realizada no London Palladium. Na ocasião, Yamal conquistou o Troféu Kopa, concedido ao melhor jogador jovem, pelo terceiro ano consecutivo, além de terminar na terceira colocação da disputa pela Bola de Ouro.

Apesar do destaque do filho na cerimônia, o comportamento do pai repercutiu após a divulgação de imagens da discussão no aeroporto.

Yamal vencendo o troféu Kopa - Foto: France Football

Discussão começou por causa de casaco em cafeteria

Segundo as informações divulgadas pela imprensa espanhola, a confusão teve início quando Nasraoui pendurou um casaco em um local onde a prática não era permitida, dentro de uma cafeteria do aeroporto de Barcelona.

Uma funcionária do estabelecimento pediu que ele retirasse a peça, mas a solicitação teria provocado uma reação agressiva. O pai de Yamal elevou o tom da discussão e, durante o desentendimento, teria cuspido na mulher.

A situação atraiu a atenção de outras pessoas que estavam no local. Um homem tentou intervir para encerrar o conflito, mas também acabou envolvido na discussão.

Em determinado momento, Nasraoui chegou a levantar uma cadeira, em um gesto que indicava a possibilidade de arremessá-la contra quem o confrontava. Mesmo após o incidente, o pai do jogador conseguiu embarcar para Londres e participou da cerimônia ao lado do filho.

Pai de Yamal publica mensagem pedindo ajuda

Nesta quinta-feira, 29, três dias depois da premiação, Nasraoui utilizou seu perfil no Instagram para compartilhar uma fotografia ao lado de Joan Laporta, presidente do Barcelona.

A imagem foi acompanhada de uma mensagem direcionada aos torcedores do clube catalão, na qual afirmou precisar de apoio: "Bom dia a toda a família blaugrana. Preciso de ajuda como pessoa e ser humano".

A publicação chamou atenção pela proximidade com a discussão no aeroporto. Entretanto, Nasraoui não explicou a que tipo de ajuda se referia nem esclareceu se a mensagem tinha relação direta com o episódio.

Também não foram divulgadas informações sobre eventuais consequências disciplinares ou legais decorrentes da confusão.

Yamal conquista terceiro Troféu Kopa consecutivo

Enquanto o pai se tornou assunto pela discussão, Lamine Yamal esteve entre os principais destaques da cerimônia da Bola de Ouro 2026. O atacante do Barcelona recebeu o Troféu Kopa pela terceira temporada consecutiva, reconhecimento concedido ao melhor jogador jovem do futebol mundial.

Na votação principal, que elege o melhor jogador do mundo, o espanhol terminou na terceira posição. O jovem compareceu à cerimônia em Londres acompanhado de familiares, incluindo Nasraoui, que costuma marcar presença em eventos importantes da carreira do filho.