Internacional perde para o Fluminense e ajuda Vitória na rodada

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A briga na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Adversário direto do Esporte Clube Vitória, o Internacional perdeu para o Fluminense por 2 a 1, em partida válida pela 33ª rodada do torneio, na noite desta quarta-feira, 28.

A equipe gaúcha chegou a abrir o placar no Maracanã, com apenas 57 segundos do segundo tempo. Matheus Bahia achou Alan Patrick, que mandou a bola para o fundo do gol.

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O gol de empate veio aos 33 minutos, com Hércules. Nos minutos finais da partida, Lucho Acosta apareceu para garantir a vitória dos mandantes. Fluminense 2, Inter 1.

Situação na tabela

Com o resultado negativo, o Colorado volta a se complicar na tabela. Com os mesmos 35 pontos, a equipe ocupa a 16ª colocação, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O resultado, assim, alivia a situação do Leão da Barra, que se mantém a três pontos do Z-4, sem ainda ter jogado na rodada. O Vitória está na 14ª colocação, com 32 pontos.

Nesta rodada, o Vitória visita o Coritiba, no Couto Pereira, no Paraná, no sábado, 31, às 16h.