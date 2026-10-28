Antonelli tem 98,8% de chance de vencer a Fórmula 1 neste domingo

Aos 20 anos, Kimi Antonelli pode se tornar campeão da Fórmula 1 - e com boa antecedência. A conquista do primeiro título mundial do italiano na Fórmula 1 pode acontecer já neste domingo, no Grande Prêmio do México.

Depois de vencer a etapa dos Estados Unidos, em Austin, o piloto da Mercedes chegou a 98,8% de probabilidade de garantir matematicamente o campeonato no Autódromo Hermanos Rodríguez, segundo levantamento do professor Gilcione Nonato Costa, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

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Aos 20 anos, Antonelli precisa apenas terminar a corrida mexicana entre os nove primeiros colocados para assegurar a taça, independentemente dos resultados dos adversários.

O piloto lidera o Mundial com 365 pontos, contra 242 de George Russell, seu companheiro de Mercedes, e 241 de Lewis Hamilton, da Ferrari. Com 125 pontos ainda disponíveis na temporada, a vantagem do italiano é de 123 pontos sobre Russell e 124 em relação a Hamilton.

O cenário representa uma mudança significativa em comparação com o último fim de semana. Antes da corrida em Austin, Antonelli tinha apenas 2,8% de chances de conquistar antecipadamente o campeonato nos Estados Unidos. Agora, a combinação necessária para encerrar a disputa no México é consideravelmente mais simples.

Kimi Antonelli - Foto: FIA

O que Antonelli precisa para ser campeão no México?

A vitória em Austin deixou Antonelli em uma situação confortável na classificação. Mesmo sem subir ao pódio no México, o italiano poderá confirmar o título caso consiga pontuar entre os nove primeiros.

As possibilidades de conquista antecipada são:

Do 1º ao 9º lugar: Antonelli será campeão, sem depender dos resultados de Russell ou Hamilton.

10º lugar: conquista o título se George Russell não vencer a corrida.

11º lugar ou abaixo: precisa que nem Russell nem Hamilton vençam o GP.

A margem de segurança é consequência da regularidade apresentada pelo piloto ao longo do campeonato, com resultados que permitiram construir uma vantagem expressiva sobre os concorrentes.

Até aqui, apenas duas corridas da temporada terminaram com Antonelli fora das nove primeiras posições. Uma delas foi o GP da Grã-Bretanha, em que ficou em 15º após um problema em uma roda de sua Mercedes. Na ocasião, a vitória foi de Charles Leclerc, da Ferrari.

Kimi Antonelli - Foto: FIA

A outra exceção aconteceu no GP de Barcelona-Catalunha, quando o italiano abandonou a prova nas voltas finais e Hamilton conquistou a vitória.

Segundo a projeção da UFMG, se os resultados obtidos por Antonelli nas corridas anteriores fossem repetidos no México, somente o cenário de Barcelona impediria a confirmação imediata do campeonato.

Vitória nos Estados Unidos aproximou italiano da taça

Antonelli chegou ao GP dos Estados Unidos com a possibilidade matemática de conquistar o título, mas precisava de uma combinação difícil de resultados.

Para deixar Austin como campeão, o italiano teria que vencer a corrida, contar com Russell terminando, no máximo, em nono lugar, e Hamilton cruzando a linha de chegada da quinta posição para baixo.

Kimi Antonelli - Foto: FIA

A primeira condição foi cumprida, com a vitória de Antonelli. Os rivais, porém, conseguiram resultados suficientes para manter a disputa aberta. Hamilton terminou em quarto, enquanto Russell ficou na oitava colocação. Dessa forma, o título foi adiado, apesar do aumento da vantagem do líder na classificação.

Agora, o piloto da Mercedes chega à Cidade do México dependendo apenas de um resultado que conseguiu alcançar na grande maioria das etapas de 2026.

Kimi Antonelli - Foto: FIA

Chances de título chegam a 99,99% em Interlagos

Caso Antonelli não consiga assegurar matematicamente o campeonato no México, a próxima oportunidade será no GP de São Paulo, disputado em Interlagos.

De acordo com os cálculos de Gilcione Nonato Costa, a probabilidade de o italiano já sair da etapa brasileira com o título será de 99,99%, considerando o calendário atualmente previsto para a temporada.

Kimi Antonelli - Foto: FIA

Para as corridas posteriores, o levantamento aponta uma probabilidade arredondada de 100%, reflexo da diferença de pontos entre o líder e seus adversários.

As projeções consideram o desempenho dos pilotos e as possibilidades matemáticas de pontuação nas etapas restantes. Os percentuais, portanto, não representam uma confirmação antecipada do resultado, mas indicam a dimensão da vantagem construída por Antonelli.

Cancelamento de corridas pode antecipar definição

A situação do campeonato também depende de uma questão externa às pistas. Os Grandes Prêmios do Catar e de Abu Dhabi seguem sob avaliação devido à guerra no Oriente Médio e podem ser retirados do calendário.

Existe a possibilidade de Ímola receber uma etapa substituta, o que reduziria em uma corrida o número total de provas inicialmente previstas.

Nesse cenário, com menos pontos disponíveis para os adversários, Antonelli já teria assegurado matematicamente o título, independentemente de seus resultados nas próximas etapas.

Kimi Antonelli - Foto: FIA

O cálculo de 98,8% para o GP do México, entretanto, considera a manutenção das corridas do Catar e de Abu Dhabi, conforme o calendário atual.

Enquanto a definição sobre essas provas permanece pendente, Antonelli se prepara para o GP mexicano em posição privilegiada. Com 365 pontos, duas corridas de vantagem praticamente consolidadas sobre os principais perseguidores e a possibilidade de conquistar o campeonato mesmo fora do pódio, o italiano está a um nono lugar de celebrar seu primeiro título mundial de Fórmula 1.