Rogério Ceni tem retrospecto negativo contra o São Paulo; veja números

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O treinador do Esporte Clube Bahia, Rogério Ceni, vai reencontrar, nesta quarta-feira, 28, o São Paulo. Ídolo por sua passagem como goleiro e também treinador, Ceni apresenta um retrospecto negativo em partidas que enfrenta o Tricolor Paulista.

Ao todo, o Rogério Ceni já acumulou 14 confrontos contra o São Paulo desde que iniciou sua carreira como treinador, em 2017. Desde então, Ceni registra somente:

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Uma vitória;

Três empates;

Dez derrotas.

Tais números representam um aproveitamento de 14%, marcando somente 13 gols e sofrendo 28, somando todas as equipes por onde passou, de acordo com o site OGol.

Único triunfo foi comandando o Bahia

Levando em conta todos os clubes que já treinou em sua carreira, como Fortaleza, Flamengo e Cruzeiro, o único triunfo de Rogério Ceni sobre o São Paulo aconteceu enquanto comandava o Bahia, no dia 31 de maio de 2025.

Na ocasião, o Bahia venceu por 2 a 1 na Arena Fonte Nova pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde então, o retrospecto do encontro entre Rogério Ceni e o São Paulo segue negativo.

Ceni comemorando triunfo contra o São Paulo - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Ceni expressou seu carinho ao São Paulo antes do jogo

Antes da partida, durante uma coletiva de imprensa realizada neste sábado, 24, o treinador do Bahia revelou que enfrentar o São Paulo é especial e que sempre terá muito carinho pelo clube paulista.

Porém, mesmo assim, afirmou que, no duelo desta quarta-feira, as equipes são adversárias e que o objetivo do Esquadrão de Aço é sair da Arena Fonte Nova com os três pontos.

“Todos os jogos são especiais para mim. O São Paulo eu tenho enorme carinho, são 26 anos, mas o Bahia vai tentar ganhar do São Paulo e eu estou do lado do Bahia”, disse Rogério Ceni.

Rogério Ceni em coletiva de imprensa - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia está a quatro pontos do G-4 do Brasileirão

Após o empate contra o Santos, no último sábado, o Bahia chegou aos 50 pontos, mas permaneceu na 7ª posição do Campeonato Brasileiro, a quatro pontos do G-4. O Athletico é o primeiro clube dentro da zona de classificação para a Libertadores.

Onde assistir à Bahia x São Paulo?

A partida entre Bahia e São Paulo terá transmissão da Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da GE TV (YouTube).

Bahia x São Paulo - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Desfalques de Bahia x São Paulo

Bahia

Kanu (suspenso);

Léo Vieira (lesionado).

São Paulo

Cauly (fora dos planos do São Paulo e possui questões contratuais com o Bahia);

Iago Borduchi: (suspenso e possui questões contratuais com o Bahia);

Arthur (lesionado);

Aurélio Buta: (lesionado);

Ferreirinha: (lesionado);

Nicolas: (lesionado);

Domingos Duarte: (lesionado);

Sabino: (dúvida).

Vale ressaltar que, para essa partida, o Tricolor Paulista recebeu dois reforços de última hora: o atacante Calleri e o volante Danielzinho foram reintegrados ao elenco após se recuperarem de lesão.

Calleri em treino pelo São Paulo - Foto: Erico Leonan / São Paulo FC

Prováveis escalações de Bahia x São Paulo

Bahia : Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico : Rogério Ceni.

: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. : Rogério Ceni. São Paulo : Rafael; Newton, Arboleda e Osorio (Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell; Lucas, Luciano e Calleri. Técnico : Dorival Júnior.

Arbitragem de Bahia x São Paulo