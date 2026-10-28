ESPORTES
Rogério Ceni tem retrospecto negativo contra o São Paulo; veja números
Atual treinador do Bahia venceu o clube paulista somente uma vez
O treinador do Esporte Clube Bahia, Rogério Ceni, vai reencontrar, nesta quarta-feira, 28, o São Paulo. Ídolo por sua passagem como goleiro e também treinador, Ceni apresenta um retrospecto negativo em partidas que enfrenta o Tricolor Paulista.
Ao todo, o Rogério Ceni já acumulou 14 confrontos contra o São Paulo desde que iniciou sua carreira como treinador, em 2017. Desde então, Ceni registra somente:
- Uma vitória;
- Três empates;
- Dez derrotas.
Tais números representam um aproveitamento de 14%, marcando somente 13 gols e sofrendo 28, somando todas as equipes por onde passou, de acordo com o site OGol.
Único triunfo foi comandando o Bahia
Levando em conta todos os clubes que já treinou em sua carreira, como Fortaleza, Flamengo e Cruzeiro, o único triunfo de Rogério Ceni sobre o São Paulo aconteceu enquanto comandava o Bahia, no dia 31 de maio de 2025.
Na ocasião, o Bahia venceu por 2 a 1 na Arena Fonte Nova pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Desde então, o retrospecto do encontro entre Rogério Ceni e o São Paulo segue negativo.
Ceni expressou seu carinho ao São Paulo antes do jogo
Antes da partida, durante uma coletiva de imprensa realizada neste sábado, 24, o treinador do Bahia revelou que enfrentar o São Paulo é especial e que sempre terá muito carinho pelo clube paulista.
Porém, mesmo assim, afirmou que, no duelo desta quarta-feira, as equipes são adversárias e que o objetivo do Esquadrão de Aço é sair da Arena Fonte Nova com os três pontos.
“Todos os jogos são especiais para mim. O São Paulo eu tenho enorme carinho, são 26 anos, mas o Bahia vai tentar ganhar do São Paulo e eu estou do lado do Bahia”, disse Rogério Ceni.
Bahia está a quatro pontos do G-4 do Brasileirão
Após o empate contra o Santos, no último sábado, o Bahia chegou aos 50 pontos, mas permaneceu na 7ª posição do Campeonato Brasileiro, a quatro pontos do G-4. O Athletico é o primeiro clube dentro da zona de classificação para a Libertadores.
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Onde assistir à Bahia x São Paulo?
- A partida entre Bahia e São Paulo terá transmissão da Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da GE TV (YouTube).
Desfalques de Bahia x São Paulo
Bahia
- Kanu (suspenso);
- Léo Vieira (lesionado).
São Paulo
- Cauly (fora dos planos do São Paulo e possui questões contratuais com o Bahia);
- Iago Borduchi: (suspenso e possui questões contratuais com o Bahia);
- Arthur (lesionado);
- Aurélio Buta: (lesionado);
- Ferreirinha: (lesionado);
- Nicolas: (lesionado);
- Domingos Duarte: (lesionado);
- Sabino: (dúvida).
Vale ressaltar que, para essa partida, o Tricolor Paulista recebeu dois reforços de última hora: o atacante Calleri e o volante Danielzinho foram reintegrados ao elenco após se recuperarem de lesão.
Prováveis escalações de Bahia x São Paulo
- Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
- São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Osorio (Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell; Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
Arbitragem de Bahia x São Paulo
- Árbitro: Anderson Daronco (RS);
- Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG);
- Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG);
- Quarto árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI);
- VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).