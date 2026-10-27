E.C.BAHIA
São Paulo tem reforço importante de última hora para duelo contra o Bahia
Atletas treinaram junto do elenco antes de viajarem para Salvador
Às vésperas da partida contra o Esporte Clube Bahia, o São Paulo pode receber dois reforços de peso para seu elenco: o atacante Caleri e o volante Danielzinho.
Vale ressaltar que os dois atletas que não participaram da última partida do Tricolor Paulista, o empate em 1 a 1 contra o Mirassol, que aconteceu neste sábado, 24.
Ambos estavam se recuperando de lesões, sendo elas:
- Danielzinho, lesão no tornozelo esquerdo;
- Calleri, dores no joelho esquerdo.
Tanto Calleri quanto Danielzinho estão previstos para viajarem junto da delegação da equipe paulista para o confronto que acontece nesta quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova, às 21h30 (horário de Brasília).
Adversário do Bahia chega com elenco desfalcado
Mesmo com o possível retorno da dupla, o São Paulo ainda conta com uma extensa lista de desfalques, incluindo três ex-Bahia: Iago Borduchi, Cauly e Arthur.
Veja os desfalques do São Paulo para a partida contra o Bahia
- Cauly: fora dos planos do São Paulo e questões contratuais com o Bahia;
- Iago Borduchi: suspenso após tomar o terceiro cartão amarelo e questões contratuais com o Bahia;
- Arthur: fora do confronto, se recuperando de um trauma na região lombar;
- Aurélio Buta: lesionado;
- Ferreirinha: lesionado;
- Nicolas: lesionado;
- Domingos Duarte: lesionado;
- Sabino: dúvida.
Qual seria a provável escalação do São Paulo contra o Bahia?
Para enfrentar o Tricolor de Aço, o São Paulo deve entrar em campo com a seguinte escalação:
Rafael; Newton, Arboleda e Osorio (Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell; Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
Qual a situação do Bahia?
Diferente de seu rival, o Bahia chega para o confronto com poucos desfalques, somente dois: Kanu, suspenso depois do terceiro amarelo recebido contra o Santos, e Léo Vieira, lesionado e fora do restante da temporada.
Apesar das baixas, o Esquadrão de Aço também terá o retorno de dois atletas para o confronto: o volante Jean Lucas e o lateral-direito Román Gómez.
Os jogadores voltam a ficar à disposição do treinador Rogério Ceni após cumprirem a suspensão automática depois de receberem o terceiro cartão amarelo na partida contra o Flamengo.
Logo, é possível que o setor central do Bahia sofra algumas alterações, visto que Jean Lucas vinha sendo titular de Rogério Ceni antes da suspensão. Para o duelo contra o Santos, o volante Erick foi o escolhido para fazer a função do camisa 6 do Esquadrão.
Já Román Gómez volta a ser opção para a lateral direita, embora Marcos Victor deva permanecer entre os titulares após assumir a posição.
Qual deve ser a escalação do Bahia para a partida?
Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.