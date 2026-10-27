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E.C.BAHIA

São Paulo tem reforço importante de última hora para duelo contra o Bahia

Atletas treinaram junto do elenco antes de viajarem para Salvador

Gustavo Zambianco
Por
Bahia x São Paulo
Bahia x São Paulo - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Às vésperas da partida contra o Esporte Clube Bahia, o São Paulo pode receber dois reforços de peso para seu elenco: o atacante Caleri e o volante Danielzinho.

Vale ressaltar que os dois atletas que não participaram da última partida do Tricolor Paulista, o empate em 1 a 1 contra o Mirassol, que aconteceu neste sábado, 24.

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Ambos estavam se recuperando de lesões, sendo elas:

  • Danielzinho, lesão no tornozelo esquerdo;
  • Calleri, dores no joelho esquerdo.

Tanto Calleri quanto Danielzinho estão previstos para viajarem junto da delegação da equipe paulista para o confronto que acontece nesta quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova, às 21h30 (horário de Brasília).

Calleri em treino pelo São Paulo
Calleri em treino pelo São Paulo - Foto: Erico Leonan / São Paulo FC

Adversário do Bahia chega com elenco desfalcado

Mesmo com o possível retorno da dupla, o São Paulo ainda conta com uma extensa lista de desfalques, incluindo três ex-Bahia: Iago Borduchi, Cauly e Arthur.

Veja os desfalques do São Paulo para a partida contra o Bahia

  • Cauly: fora dos planos do São Paulo e questões contratuais com o Bahia;
  • Iago Borduchi: suspenso após tomar o terceiro cartão amarelo e questões contratuais com o Bahia;
  • Arthur: fora do confronto, se recuperando de um trauma na região lombar;
  • Aurélio Buta: lesionado;
  • Ferreirinha: lesionado;
  • Nicolas: lesionado;
  • Domingos Duarte: lesionado;
  • Sabino: dúvida.
Cauly jogando pelo São Paulo
Cauly jogando pelo São Paulo - Foto: Rubens Chiri / Perspectiva

Qual seria a provável escalação do São Paulo contra o Bahia?

Para enfrentar o Tricolor de Aço, o São Paulo deve entrar em campo com a seguinte escalação:

Rafael; Newton, Arboleda e Osorio (Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell; Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Qual a situação do Bahia?

Diferente de seu rival, o Bahia chega para o confronto com poucos desfalques, somente dois: Kanu, suspenso depois do terceiro amarelo recebido contra o Santos, e Léo Vieira, lesionado e fora do restante da temporada.

Apesar das baixas, o Esquadrão de Aço também terá o retorno de dois atletas para o confronto: o volante Jean Lucas e o lateral-direito Román Gómez.

Os jogadores voltam a ficar à disposição do treinador Rogério Ceni após cumprirem a suspensão automática depois de receberem o terceiro cartão amarelo na partida contra o Flamengo.

Jean Lucas contra o Flamengo
Jean Lucas contra o Flamengo - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Logo, é possível que o setor central do Bahia sofra algumas alterações, visto que Jean Lucas vinha sendo titular de Rogério Ceni antes da suspensão. Para o duelo contra o Santos, o volante Erick foi o escolhido para fazer a função do camisa 6 do Esquadrão.

Román Gómez volta a ser opção para a lateral direita, embora Marcos Victor deva permanecer entre os titulares após assumir a posição.

Qual deve ser a escalação do Bahia para a partida?

Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

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Desfalques Esporte Clube Bahia

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