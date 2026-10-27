Destaques do Bahia entram na seleção da Série A até a rodada 32

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O Esporte Clube Bahia tem dois representantes no time ideal do Campeonato Brasileiro até a 32ª rodada, de acordo com o prêmio Bola de Prata da ESPN, divulgado nesta terça-feira, 27. O Esquadrão é o segundo time com mais representantes na escalação, empatado com o Flamengo, e atrás apenas do Palmeiras, com três jogadores.

De acordo com a ESPN, Ronaldo é o melhor goleiro do Brasileirão até então. Ao todo, ele é o terceiro goleiro com menos gols sofridos por jogo, atrás apenas de Carlos Miguel e Rossi, goleiros de Palmeiras e Flamengo, melhores defesas da Série A em 2026.

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Além disso, o goleiro lidera a estatística de gols evitados no Brasileirão, com 8,26. O dado disponibilizado pela plataforma SofaScore mede o desempenho de um goleiro ao comparar os gols que ele sofreu com a quantidade esperada de gols (xG) que ele deveria ter tomado com base nos chutes que enfrentou.

Ainda de acordo com a plataforma SofaScore, Ronaldo é o jogador com a melhor nota média de todo o torneio: 7,43.

O outro destaque do Bahia na seleção do torneio é o lateral-esquerdo Luciano Juba. Além do trabalho defensivo, o jogador aparece como o artilheiro do Esquadrão e o quarto maior goleador do Brasileirão 2026, com 11 gols.

Juba chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira em 2025 e se tornou presença carimbada nas pré-convocações do treinador Carlo Ancelotti.

Bola de Ouro

A ESPN também escolheu o meio-campista Matheus Pereira, do Cruzeiro, como o melhor jogador do torneio até a 32ª rodada. O atleta soma nove gols e sete assistências em 29 jogos, além de ser o jogador com mais passes decisivos na competição (94).

Matheus Pereira superou outros destaques que aparecem no time ideal da ESPN, como Danilo, do Botafogo, Flaco Lopez, do Palmeiras, e Kevin Viveros, do Athletico Paranaense, que está isolado como o artilheiro do torneio, com 21 gols.

Confira como está o time ideal do Brasileirão