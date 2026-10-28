Luta contra a degola, polêmicas na Vila e Kane com a Bola de Ouro: o panorama do futebol

Nesta reta final do Brasileirão, Corinthians, Grêmio e Inter, apavorados por causa das possibilidades de rebaixamento para a segunda divisão, contrataram treinadores com a esperança de que eles tenham a fórmula mágica para permanecerem na série A. Os treinadores são importantes, mas os resultados dependem de inúmeros outros fatores.

Nesta última rodada, Inter e Grêmio venceram e o Corinthians perdeu, o que aumenta mais ainda os riscos de rebaixamento do time paulista. A contratação de um treinador estrangeiro, o holandês Seedorf, ex-craque, mas que ainda não teve sucesso na nova profissão, contribui para a insegurança. Pelo menos, ele fala um bom português.

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Palmeiras e Flamengo no topo e as dúvidas no meio-campo de Gerson

Na parte de cima, Palmeiras e Flamengo disputam o título. O time carioca venceu o Atlético-MG por 3x2 com um gol de pênalti no último minuto e continua na liderança. Pedro foi novamente substituído durante a partida por não ter feito gol. Centroavante não joga bem somente quando faz gol. O Atlético-MG jogou a maior parte do tempo com muitos reservas e mesmo assim fez uma boa partida, com chances de vencer quando o jogo estava 2x2.

Na quinta-feira, Atlético-MG x Cruzeiro se enfrentam no estádio do Galo. Os dois lutam por vaga na Libertadores via Brasileirão. Deve ser um jogo equilibrado. O técnico Artur Jorge vai escalar Gerson pelo meio ao lado de Romero ou vai deslocá-lo para o lado, para ser um meia ponta, entrando o jovem Zé Lucas no meio campo, como fez no jogo contra o Remo? Seja qual for a posição, Gerson deveria jogar com mais intensidade, de uma intermediária a outra, para aproveitar melhor seu talento. É uma exigência atual do futebol.

A dúvida no meio do Bahia e o festival de cenas ridículas na Vila

Outras equipes, como o Bahia, disputam vaga na Libertadores via Brasileirão. Queria entender melhor porque o excelente trio de meio-campistas do Bahia formado por Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro, que brilhou por um bom tempo, foi desfeito mesmo sendo bem substituídos. O treinador Rogério Ceni deve ter seus motivos.

Bahia e Santos empataram na Vila Belmiro por 1x1 em um jogo que não deveria ter acontecido por causa das lagoas no gramado decorrente de uma intensa tempestade. Neymar, novamente, fez um papelão, irritado e reclamando ofensivamente do árbitro e dos jogadores adversários desde o início da partida. Recebeu um cartão amarelo e depois foi expulso, sem depender do cartão anterior, por falar ostensivamente com a mão cobrindo a boca, o que justifica o cartão vermelho pelas novas regras. Lamentável também foi a simulação do jogador Nestor do Bahia, se atirando no chão após a bola lançada com a mão por Neymar.

A partida foi um festival de cenas ridículas.

Bola de Ouro: Kane desbanca Mbappé e Yamal como o verdadeiro centroavante

Kane, cracaço da seleção inglesa e do Bayern de Munique, ganhou o prêmio Bola de Ouro de melhor do mundo da revista France Football. Ele marcou 73 gols em 65 jogos. Mbappé foi o segundo colocado e Lamine Yamal o terceiro.

Diferentemente dos grandes atacantes do Brasil e do mundo, Kane raramente dribla ou tenta jogadas de efeito. Domina, passa e finaliza com enorme precisão, além de atuar de uma área a outra. É a união do talento coletivo com o individual, o verdadeiro centroavante. No Brasil seria chamado de falso 9.