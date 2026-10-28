Neymar é julgado após confusão em jogo contra o Bahia; veja punição

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O camisa 10 do Santos, Neymar, recebeu, nesta quarta-feira, 28, como punição após cobrir a boca durante uma discussão com Rodrigo Nestor na partida contra o Esporte Clube Bahia, uma suspensão de duas partidas.

A decisão foi tomada após Neymar ser julgado pela Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter violado o protocolo Vini Jr.

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Durante a partida, Neymar cobriu a boca enquanto discutia com o meio-campista do Bahia, Rodrigo Nestor. Após isso, o árbitro foi ao VAR e constatou a infração, resultando na expulsão direta do atleta.

Quanto tempo Neymar vai ficar longe dos gramados?

Além da punição de suspensão de duas partidas, Neymar ainda vai precisar cumprir outras duas suspensões, resultado da expulsão direta após o cartão vermelho recebido por descumprir o Protocolo Vini Jr e também por ter recebido o terceiro cartão amarelo depois de atirar uma bola em Nestor.

Neymar no Santos - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Ou seja, o camisa 10 santista vai ficar, ao todo, quatro jogos longe dos gramados:

Um pela expulsão direta;

Um pelo terceiro cartão amarelo recebido;

Os dois restantes pela punição definida pelo STJD.

Vale ressaltar que o Santos ainda pode recorrer à decisão do STJD.

Neymar poderia ficar fora pelo restante do campeonato

Antes da decisão ser divulgada, Neymar corria o risco de receber uma suspensão de seis jogos, conforme o enquadramento previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Com isso, ele ficaria de fora do restante de toda a temporada, visto que essa é a exata quantidade de partidas restantes para o final do Campeonato Brasileiro.

Relembre a confusão de Neymar com Nestor

A confusão entre os dois atletas começou ainda no primeiro tempo, depois de uma falta cometida por Rodrigo Nestor em Neymar.

Após isso, o camisa 10 santista atirou a bola com as duas mãos contra o peito do meio-campista do Bahia, que caiu no chão. Durante a discussão, Neymar mandou que Nestor se levantasse, o que aumentou a tensão entre os dois atletas.

Neymar no Santos - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Terminado o primeiro tempo, os dois atletas voltaram a se desentender no retorno para o segundo tempo, que foi o pico da briga e o momento em que Neymar foi expulso.

No centro do campo, antes mesmo do jogo começar, o camisa 10 do Santos se dirigiu ao jogador do Bahia com a mão na boca.

O meio-campista tricolor relatou o episódio ao árbitro, que, após consultar o VAR, expulsou o atleta do Peixe por violar a chamada “Lei Vini Jr.”.