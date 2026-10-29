Zico escolhe Éverton Ribeiro como melhor jogador que já assistiu

O capitão do Bahia é admirado por milhares de torcedores - mas um deles é mais que especial. Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, Zico revelou ter uma admiração especial por Éverton Ribeiro, atual camisa 10 do Esquadrão.

Em entrevista ao Canal Zico 10, o ídolo do Flamengo apontou o meio-campista como o jogador rubro-negro que mais gostou de assistir na condição de torcedor e contou que chegou a frequentar o Maracanã especialmente para acompanhar suas atuações.

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Questionado sobre qual atleta mais havia gostado de ver jogar pelo Flamengo, sem ter dividido os gramados profissionalmente com ele, o Galinho de Quintino não hesitou na resposta.

"É, eu joguei junto no Jogo das Estrelas. Tive essa honra. Pra mim, é o Éverton Ribeiro. É um cara que eu adoro desde quando era do Cruzeiro", afirmou.

Éverton Ribeiro ganhou projeção nacional com a camisa do Cruzeiro, onde conquistou dois títulos brasileiros consecutivos, em 2013 e 2014, antes de construir uma trajetória vitoriosa no Flamengo entre 2017 e 2023.

Éverton Ribeiro no Flamengo - Foto: Divulgação I Flamengo

Zico aponta injustiça com Éverton Ribeiro

Além dos elogios, Zico questionou a ausência de Éverton Ribeiro na convocação brasileira para a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. Na avaliação do ex-jogador, o desempenho apresentado pelo meia no Cruzeiro justificava uma oportunidade na equipe comandada por Luiz Felipe Scolari.

"Acho que foi uma injustiça muito grande ele não ter ido na Copa de 2014. Ele foi quatro vezes, quatro anos seguidos, o melhor jogador do futebol brasileiro. Dois pelo Cruzeiro e dois pelo Flamengo. E ele não ter tido aquela oportunidade na seleção, eu acho que foi uma injustiça muito grande", declarou.

Apesar de não ter disputado aquele Mundial, Éverton Ribeiro conseguiu realizar o sonho de representar o Brasil em uma Copa do Mundo oito anos depois. O jogador integrou o elenco convocado por Tite para a edição de 2022, no Catar, quando a Seleção foi eliminada pela Croácia nas quartas de final.

Éverton Ribeiro na Copa do Mundo - Foto: CBF

"Ele organiza qualquer time"

Ao explicar a preferência pelo atual jogador do Bahia, Zico destacou principalmente a capacidade de Éverton Ribeiro de organizar as equipes pelas quais passou.

Para o ex-camisa 10, a inteligência tática, o domínio da bola e a preocupação com o coletivo são características que diferenciam o meio-campista.

"O Éverton Ribeiro organiza qualquer time. A coisa está feia e tal, e ele vai lá e organiza. Ele é muito inteligente, é muito técnico. Um jogador com uma habilidade incrível, um senso de coletivo maravilhoso", elogiou.

Zico também revelou que acompanhava o meia não apenas pela televisão, mas presencialmente, durante as partidas do Flamengo no Maracanã: "Então, é o cara que sempre me deixa encantado quando vejo ele jogar. Fui muitas vezes ao Maracanã para vê-lo jogar".

A declaração ganhou destaque pela importância de Zico para a história rubro-negra. Principal referência técnica da geração que conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes de 1981, o ex-jogador permanece como o maior ídolo do Flamengo.

Zico no Flamengo - Foto: Divulgação I Flamengo

Éverton Ribeiro, por sua vez, também participou de um dos períodos mais vitoriosos do clube. Durante sua passagem pelo Rio de Janeiro, conquistou duas Libertadores, em 2019 e 2022, dois Campeonatos Brasileiros, em 2019 e 2020, e a Copa do Brasil de 2022, além de outros títulos.

Capitão de parte dessa trajetória, o meia se tornou uma das principais lideranças do elenco que recolocou o Flamengo entre os protagonistas do futebol sul-americano.

Éverton Ribeiro segue como referência no Bahia

Atualmente com 37 anos, Éverton Ribeiro defende o Bahia, clube ao qual chegou no início de 2024, depois de encerrar sua passagem de seis temporadas e meia pelo Flamengo.

O meio-campista assumiu a camisa 10 e a faixa de capitão do Esquadrão, tornando-se uma das referências técnicas e de liderança do elenco comandado por Rogério Ceni e ajudando a devolver o Bahia à Libertadores 36 anos após a última participação.