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Sem Luciano Juba, Seleção Brasileira é convocada para a Data Fifa

Carlo Ancelotti divulgou a lista de atletas para os amistosos de novembro

João Grassi
Por
| Atualizada em
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - Foto: JAVIER SORIANO / AFP

A Seleção Brasileira teve sua segunda convocação divulgada após o fim da Copa do Mundo 2026, nesta quinta-feira, 29. Com planejamento de realizar um ciclo de renovação, o técnico Carlo Ancelotti voltou a promover estreias.

Esta convocação, a oitava do treinador de 67 anos no comando do Brasil, foi realizada de olho na Data Fifa que acontece entre os dias 9 e 17 de novembro. A Amarelinha vai disputar dois amistosos no período, contra Japão e Singapura.

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Presente na pré-lista de Ancelotti, o lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, ficou de fora da lista final. Ele chegou a fazer parte do grupo em novembro de 2025, mas não entrou em campo na ocasião e nem voltou a ser lembrado posteriormente.

Estreantes na lista

Entre os cinco estreantes, dois atuam no futebol brasileiro: o volante André Luiz, do Corinthians, e o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro.

Os outros novatos são o meio-campista Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, e os atacantes Alisson Santana, também do time ucraniano, e Allan, revelado pelo Palmeiras e atualmente no Manchester City.

Amistosos da Data Fifa

A Seleção terá dois amistosos pela frente: no dia 14 de novembro, às 7h15 (Brasília), contra o Japão, e em 17 de novembro, às 7h (Brasília), quando encara Singapura. Ambas as partidas acontecem no Estádio Nacional de Singapura, em Kallang.

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Convocação da Seleção Brasileira

  • Goleiros: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino) e Pedro Morisco (Coritiba);
  • Laterais: Carlos Augusto (Internazionale), Douglas Santos (Zenit), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma);
  • Zagueiros: Arthur Dias (Athletico), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro) e Vitor Reis (Manchester City);
  • Meio-campistas: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester Unied), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shaktar Donetsk).
  • Atacantes: Alisson Santana (Shaktar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinícius Júnior (Real Madrid).
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