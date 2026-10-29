Sem Luciano Juba, Seleção Brasileira é convocada para a Data Fifa

Siga o A TARDE no Google

A Seleção Brasileira teve sua segunda convocação divulgada após o fim da Copa do Mundo 2026, nesta quinta-feira, 29. Com planejamento de realizar um ciclo de renovação, o técnico Carlo Ancelotti voltou a promover estreias.

Esta convocação, a oitava do treinador de 67 anos no comando do Brasil, foi realizada de olho na Data Fifa que acontece entre os dias 9 e 17 de novembro. A Amarelinha vai disputar dois amistosos no período, contra Japão e Singapura.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Presente na pré-lista de Ancelotti, o lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, ficou de fora da lista final. Ele chegou a fazer parte do grupo em novembro de 2025, mas não entrou em campo na ocasião e nem voltou a ser lembrado posteriormente.

Estreantes na lista

Entre os cinco estreantes, dois atuam no futebol brasileiro: o volante André Luiz, do Corinthians, e o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro.

Os outros novatos são o meio-campista Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, e os atacantes Alisson Santana, também do time ucraniano, e Allan, revelado pelo Palmeiras e atualmente no Manchester City.



Amistosos da Data Fifa

A Seleção terá dois amistosos pela frente: no dia 14 de novembro, às 7h15 (Brasília), contra o Japão, e em 17 de novembro, às 7h (Brasília), quando encara Singapura. Ambas as partidas acontecem no Estádio Nacional de Singapura, em Kallang.

Convocação da Seleção Brasileira