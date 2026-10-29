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Sem Luciano Juba, Seleção Brasileira é convocada para a Data Fifa
Carlo Ancelotti divulgou a lista de atletas para os amistosos de novembro
A Seleção Brasileira teve sua segunda convocação divulgada após o fim da Copa do Mundo 2026, nesta quinta-feira, 29. Com planejamento de realizar um ciclo de renovação, o técnico Carlo Ancelotti voltou a promover estreias.
Esta convocação, a oitava do treinador de 67 anos no comando do Brasil, foi realizada de olho na Data Fifa que acontece entre os dias 9 e 17 de novembro. A Amarelinha vai disputar dois amistosos no período, contra Japão e Singapura.
Presente na pré-lista de Ancelotti, o lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, ficou de fora da lista final. Ele chegou a fazer parte do grupo em novembro de 2025, mas não entrou em campo na ocasião e nem voltou a ser lembrado posteriormente.
Estreantes na lista
Entre os cinco estreantes, dois atuam no futebol brasileiro: o volante André Luiz, do Corinthians, e o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro.
Os outros novatos são o meio-campista Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, e os atacantes Alisson Santana, também do time ucraniano, e Allan, revelado pelo Palmeiras e atualmente no Manchester City.
Amistosos da Data Fifa
A Seleção terá dois amistosos pela frente: no dia 14 de novembro, às 7h15 (Brasília), contra o Japão, e em 17 de novembro, às 7h (Brasília), quando encara Singapura. Ambas as partidas acontecem no Estádio Nacional de Singapura, em Kallang.
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Convocação da Seleção Brasileira
- Goleiros: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino) e Pedro Morisco (Coritiba);
- Laterais: Carlos Augusto (Internazionale), Douglas Santos (Zenit), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma);
- Zagueiros: Arthur Dias (Athletico), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro) e Vitor Reis (Manchester City);
- Meio-campistas: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester Unied), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shaktar Donetsk).
- Atacantes: Alisson Santana (Shaktar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinícius Júnior (Real Madrid).