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Goleiro tem falha bizarra após ser chamado por Ancelotti para Seleção

Jogador vinha sendo convocado desde o último ciclo, mas ficou de fora da Copa do Mundo de 2026

Gustavo Nascimento
Por
Bento na Seleção Brasileira
Bento na Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Convocado por Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da Seleção Brasileira, o goleiro Bento teve uma falha que chamou a atenção dos fãs de futebol nesta quinta-feira, 29. O momento aconteceu durante uma partida do Al-Nassr no Campeonato Saudita que foi disputada horas após o treinador divulgar a lista oficial da convocação.

Confira o momento da falha

O Al-Nassr, de Bento, ocupa atualmente a segunda colocação do Campeonato Saudita. A equipe tem os mesmos 28 pontos que o Al-Quadisiya, que lidera a competição árabe.

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Convocação de Bento recebeu questionamentos

Bento esteve em boa parte do ciclo para a Copa do Mundo de 2026 e chegou a ser cotado como um dos três convocados, mas perdeu a vaga para o Mundial após sucessivas falhas por clube e Seleção.

Nas redes sociais, torcedores cobraram a convocação de outros goleiros, como: Fábio, do Fluminense, Lucas Arcanjo, do Esporte Clube Vitória, e Gabriel Delfim, do Atlético-MG.

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Além de Bento, Carlo Ancelotti convocou Pedro Morisco, do Coritiba, e Lucas Perri, do Torino. O arqueiro do Coxa é o único remanescente da primeira convocação do treinador após a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil vai enfrentar Singapura e Japão, respectivamente, nos dias 14 e 17 de novembro, na Data Fifa de novembro.

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Al-Nassr Ancelotti Bento Carlo Ancelotti seleção seleção brasileira

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