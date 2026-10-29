Adversário do Vitória demite membro da comissão por agredir atleta

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Adversário do Esporte Clube Vitória no Campeonato Brasileiro Masculino, o Coritiba anunciou nesta quinta-feira, 29, a demissão do preparador de goleiras da equipe feminina, Jurandir Pereira. A decisão foi tomada após o profissional agredir uma jogadora do Imperial/Athletico durante uma partida do Campeonato Paranaense, disputada na quarta-feira, 28.

O episódio ocorreu no fim do segundo tempo. Julia Tavares, do Imperial/Athletico, interceptou um lançamento e saiu do gramado, quando foi atingida com o cotovelo e empurrada por Jurandir, que estava na área técnica.

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Em nota, o Coxa manifestou solidariedade à atleta do Imperial/Athletico e à equipe adversária, além de defender um ambiente seguro e respeitoso para as mulheres no futebol.

O Imperial/Athletico também divulgou uma nota de repúdio, prestando solidariedade à jogadora envolvida e reafirmando o compromisso com a proteção e a valorização das mulheres no esporte.

Nota oficial do Coritiba

"O Coritiba informa que, após a conclusão da apuração interna sobre o lamentável episódio ocorrido na partida da última quarta-feira (28), tomou a decisão pelo desligamento definitivo do preparador de goleiras de todas as suas funções no clube.

Manifestamos nossa mais sincera e irrestrita solidariedade à atleta do Imperial, estendendo o nosso apoio a toda a equipe adversária e às atletas do futebol feminino, que merecem um ambiente seguro, justo e de absoluto respeito dentro e fora de campo.

O Coritiba repudia veementemente qualquer ato de violência ou agressão contra as mulheres. Essa atitude não representa os valores da nossa instituição.

Reafirmamos nosso compromisso inegociável em combater comportamentos que atentem contra a integridade física e moral das atletas e em promover um esporte pautado pelo respeito e pela igualdade.

O COXA TAMBÉM É DELAS!".

Federação acompanha o caso

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) informou que acompanha a apuração dos fatos e ressaltou a importância de esclarecer todas as circunstâncias do episódio.

A entidade também reafirmou seu compromisso com o respeito e a proteção das mulheres em todos os espaços do futebol.

Momento da agressão - Foto: Reprodução | FPF TV

Coritiba x Vitória pelo Brasileirão Masculino

O Vitória visita o Coritiba às 16h do próximo sábado, 31, no Couto Pereira, em Curitiba-PR. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.