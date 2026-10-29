SÉRIE A
Coritiba x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem
Equipes se enfrentam às 16h do próximo sábado, 31, pelo Brasileirão
Após empatar com o Athletico em casa, o Esporte Clube Vitória volta a jogar como visitante no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, 31, às 16h, o Leão da Barra visita o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba, em duelo válido pela 33ª rodada.
Como chega o Vitória?
Com 38 pontos somados e quatro de vantagem para a zona de rebaixamento, o Vitória é o 14º colocado. O time de Jair Ventura está apenas um ponto atrás do pior colocado dentro da zona de classificação à Copa Sul-Americana 2027, o Botafogo, atual 11º colocado.
Como chega o Coritiba?
Embora esteja na 12ª colocação, à frente do Vitória na tabela, o Coritiba vive seu pior momento na temporada. O time paranaense vem de sete rodadas seguidas vencer, o que culminou na demissão do técnico Fernando Seabra. O último revés foi diante do Grêmio.
Leia Também:
Onde assistir Coritiba x Vitória
- Premiere (Pay-per-view).
Desfalques de Coritiba x Vitória
Desfalques do Coritiba
- Lucas Ronier (lesionado).
Desfalques do Vitória
- Mateus Silva (lesionado)
- Dudu (lesionado);
- Nathan Mendes (lesionado);
- Fabiano (lesionado);
- Ramon (lesionado);
- Jamerson (força contratual);
- Luan Cândido (suspenso);
- Marinho (suspenso).
Prováveis escalações de Coritiba x Vitória
Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Darlan Dutra e Wanderson; Caíque e Martínez; Erick, Matheuzinho e Tarzia; Renê. Técnico: Jair Ventura.
Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Nicolás Fonseca, Joaquín Lavega e Josué; Pedro Rocha e Paulo Roberto. Técnico: Guilherme Bossle.
Arbitragem de Coritiba x Vitória
- Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);
- Assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz (MS);
- Assistente 2: Alex Sandro Quadros Thomé (RR);
- Quarto árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP);
- VAR: Adriano Barros Carneiro (MA).
Palpites de Coritiba x Vitória
- João Grassi: Coritiba 0x1 Vitória;
- Téo Mazzoni: Coritiba 1x0 Vitória;
- Sara Santos: Coritiba 1x1 Vitória.