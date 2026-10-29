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SÉRIE A

Coritiba x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam às 16h do próximo sábado, 31, pelo Brasileirão

João Grassi
Por
| Atualizada em
Vitória x Coritiba - Brasileirão 2026
Vitória x Coritiba - Brasileirão 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após empatar com o Athletico em casa, o Esporte Clube Vitória volta a jogar como visitante no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, 31, às 16h, o Leão da Barra visita o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba, em duelo válido pela 33ª rodada.

Como chega o Vitória?

Com 38 pontos somados e quatro de vantagem para a zona de rebaixamento, o Vitória é o 14º colocado. O time de Jair Ventura está apenas um ponto atrás do pior colocado dentro da zona de classificação à Copa Sul-Americana 2027, o Botafogo, atual 11º colocado.

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Como chega o Coritiba?

Embora esteja na 12ª colocação, à frente do Vitória na tabela, o Coritiba vive seu pior momento na temporada. O time paranaense vem de sete rodadas seguidas vencer, o que culminou na demissão do técnico Fernando Seabra. O último revés foi diante do Grêmio.

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Onde assistir Coritiba x Vitória

  • Premiere (Pay-per-view).

Desfalques de Coritiba x Vitória

Desfalques do Coritiba

  • Lucas Ronier (lesionado).

Desfalques do Vitória

  • Mateus Silva (lesionado)
  • Dudu (lesionado);
  • Nathan Mendes (lesionado);
  • Fabiano (lesionado);
  • Ramon (lesionado);
  • Jamerson (força contratual);
  • Luan Cândido (suspenso);
  • Marinho (suspenso).

Prováveis escalações de Coritiba x Vitória

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Darlan Dutra e Wanderson; Caíque e Martínez; Erick, Matheuzinho e Tarzia; Renê. Técnico: Jair Ventura.

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Nicolás Fonseca, Joaquín Lavega e Josué; Pedro Rocha e Paulo Roberto. Técnico: Guilherme Bossle.

Arbitragem de Coritiba x Vitória

  • Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);
  • Assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz (MS);
  • Assistente 2: Alex Sandro Quadros Thomé (RR);
  • Quarto árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP);
  • VAR: Adriano Barros Carneiro (MA).

Palpites de Coritiba x Vitória

  • João Grassi: Coritiba 0x1 Vitória;
  • Téo Mazzoni: Coritiba 1x0 Vitória;
  • Sara Santos: Coritiba 1x1 Vitória.
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