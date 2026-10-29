Coritiba x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

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Após empatar com o Athletico em casa, o Esporte Clube Vitória volta a jogar como visitante no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, 31, às 16h, o Leão da Barra visita o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba, em duelo válido pela 33ª rodada.

Como chega o Vitória?

Com 38 pontos somados e quatro de vantagem para a zona de rebaixamento, o Vitória é o 14º colocado. O time de Jair Ventura está apenas um ponto atrás do pior colocado dentro da zona de classificação à Copa Sul-Americana 2027, o Botafogo, atual 11º colocado.

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Como chega o Coritiba?

Embora esteja na 12ª colocação, à frente do Vitória na tabela, o Coritiba vive seu pior momento na temporada. O time paranaense vem de sete rodadas seguidas vencer, o que culminou na demissão do técnico Fernando Seabra. O último revés foi diante do Grêmio.

Onde assistir Coritiba x Vitória

Premiere (Pay-per-view).

Desfalques de Coritiba x Vitória

Desfalques do Coritiba

Lucas Ronier (lesionado).

Desfalques do Vitória

Mateus Silva (lesionado)

Dudu (lesionado);

Nathan Mendes (lesionado);

Fabiano (lesionado);

Ramon (lesionado);

Jamerson (força contratual);

Luan Cândido (suspenso);

Marinho (suspenso).

Prováveis escalações de Coritiba x Vitória

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Darlan Dutra e Wanderson; Caíque e Martínez; Erick, Matheuzinho e Tarzia; Renê. Técnico: Jair Ventura.

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Nicolás Fonseca, Joaquín Lavega e Josué; Pedro Rocha e Paulo Roberto. Técnico: Guilherme Bossle.

Arbitragem de Coritiba x Vitória

Árbitro : Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);

: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS); Assistente 1 : Eduardo Goncalves da Cruz (MS);

: Eduardo Goncalves da Cruz (MS); Assistente 2 : Alex Sandro Quadros Thomé (RR);

: Alex Sandro Quadros Thomé (RR); Quarto árbitro : Marianna Nanni Batalha (SP);

: Marianna Nanni Batalha (SP); VAR : Adriano Barros Carneiro (MA).

Palpites de Coritiba x Vitória