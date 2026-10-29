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Meia volta a treinar e vira opção para o Vitória após quase três meses
Equipe baiana volta a jogar no próximo sábado, 31, contra o Coritiba
O Esporte Clube Vitória enfrenta o Coritiba no próximo sábado, 31, e deve ter o retorno de um atleta importante no seu elenco para a partida. Após quase três meses sem jogar, Gabriel Baralhas volta a ser opção.
Recuperado de uma lesão muscular na coxa, Baralhas retornou aos treinamentos com o restante do grupo. O meio-campista deve ser relacionado normalmente pela comissão técnica e viajar para o Paraná com a delegação do Vitória.
Considerando que estará em campo diante do Coxa, Baralhas vai completar 86 dias afastado. Ele não veste a camisa rubro-negra em nenhum compromisso oficial desde o dia 6 de agosto, quando o Leão da Barra eliminou o Athletico nas quartas de final da Copa do Brasil.
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Números de Gabriel Baralhas
Peça importante na equipe de Jair Ventura, Gabriel Baralhas acumula 34 jogos ao longo da temporada e reúne números expressivos para um volante. O atleta de 28 anos já marcou cinco gols e distribuiu seis assistências em 2026.
Coritiba x Vitória
O Vitória visita o Coritiba às 16h do próximo sábado, no Couto Pereira, em Curitiba-PR. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.