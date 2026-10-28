Vitória é convocado pelo STF para audiência que discute volta das Bets

O Esporte Clube Vitória foi convocado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para uma audiência pública que discute a revogação da proibição das casas de apostas no Brasil. Conforme informações obtidas pelo A TARDE, o Rubro Negro deve participar das discussões na próxima terça-feira, 3, às 11h20, e terá 10 minutos para apresentar seus argumentos para o retorno ou não das bets.

A convocação foi realizada pelo ministro Luiz Fux, em meio a tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade 8.027 (ADI), movida pela Associação Nacional de Jogos e Loterias no final de setembro. O processo pede a revogação da Medida Provisória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que proibiu o funcionamento das casas de apostas no país.

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O portal A TARDE apurou que o presidente do Vitória, Fábio Mota, deve ser um dos representantes do clube na audiência. De acordo com documento consultado pela reportagem, o clube baiano deve enviar o nome do responsável, junto com o material que deve ser utilizado na apresentação, até esta quinta-feira, 29, às 15h.

Mais clubes foram convocados

Além do Vitória, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Comitê Olímpico e outros clubes tradicionais do campeonato brasileiro foram convocados para a audiência no STF. Na convocação, dentre as equipes da Série A, estão:

Flamengo - Apresentação das 10h10m às 10h20m

- Apresentação das 10h10m às 10h20m Fluminense - Apresentação das 10h20min às 10h30min

- Apresentação das 10h20min às 10h30min Fluminense - Apresentação das 10h30m às 10h40m

- Apresentação das 10h30m às 10h40m SAF Botafogo - Apresentação das 10h40 às 10h50

- Apresentação das 10h40 às 10h50 SAF Cruzeiro - Apresentação das 10h50 às 11h00

- Apresentação das 10h50 às 11h00 São Paulo - Apresentação das 11h00 às 11h10

- Apresentação das 11h00 às 11h10 Corinthians - Apresentação das 11h10 às 11h20

A Ponte Preta, o Guarani e a Portuguesa também foram convocados para a audiência. Associações que defendem o retorno das casas de apostas e entidades públicas, como a Advocacia Geral da União (AGU), Ministério da Fazenda e Ministério dos Esportes farão participações no mesmo dia.

Rombo financeiro

Em setembro, a 7kbet, patrocinadora master do Vitória, rescindiu seu contrato com o clube após as casas de apostas serem proibidas de operar em todo o Brasil. Fábio Mota, citou uma perda de receitas de R$ 55 milhões até 2027 e lamentou a falta de transição para adaptação dos clubes impactados.

De acordo com Fábio Mota, "o rombo é muito maior" que apenas os patrocínios que estampam as camisas. "Os clubes brasileiros têm contrato de patrocínio das camisas e das placas que fazem as propagandas nos jogos", explicou.

"No caso do Vitória seriam R$ 35 milhões. Ano que vem seriam R$ 45 milhões. As placas recebem 75% de dinheiro das bets. As placas também já notificaram os clubes dizendo que não vão nos pagar", revelou.

Mota apontou a perda de R$ 55 milhões até 2027. "Como não recebemos no mês passado, são R$ 10 milhões até o fim do ano. Ano que vem, um rombo de R$ 45 milhões", completou.