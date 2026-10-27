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MARCO NEGATIVO

Vitória alcança marca histórica após término da rodada; saiba qual

Campeonato do Rubro-Negro é assombrado por estatística negativa

Gustavo Zambianco
Por
Estádio Manoel Barradas, o Barradão
Estádio Manoel Barradas, o Barradão - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Após o término da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Vitória alcançou a marca histórica de pior visitante do campeonato, tornando-se o único clube a ainda não vencer fora de casa no Brasileirão de 2026.

O marco foi imposto após o Grêmio vencer sua primeira partida fora de seu estádio nesta segunda-feira, 26, batendo o Coritiba, futuro adversário do Vitória, por 1 a 0.

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Temporada ruim fora de casa

Com a vitória do clube tricolor gaúcho, o Leão da Barra se isolou como o pior visitante do Brasileirão, ficando atrás ainda da já rebaixada Chapecoense, que já conseguiu um único triunfo fora de seu estádio.

Até o momento, o Vitória já disputou 16 partidas longe do Barradão, perdendo 10 e empatando as outras seis, totalizando seis pontos obtidos longe de Salvador.

Porém, o posto de pior visitante ainda não era o do Vitória, visto que o Grêmio ocupava essa posição com 11 derrotas e 4 empates, somando somente quatro pontos, mas, após vencer o Coritiba, o clube gaúcho agora acumula sete pontos fora de casa.

Torcida do Vitória fora do Barradão
Torcida do Vitória fora do Barradão - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória teve chances de quebrar o tabu

Mesmo com a campanha muito negativa fora de casa, o Vitória teve chances de quebrar o tabu. A primeira foi ainda na 10ª rodada, enfrentando a própria Chapecoense, pior mandante do campeonato, na Arena Condá.

Porém, o Rubro-Negro não aproveitou a oportunidade e ainda quase viu o clube catarinense vencer, visto que Neto Pessoa marcou um gol aos 87 minutos, podendo selar o triunfo da Chape.

Mas, nos acréscimos da última etapa, Matheuzinho empatou o confronto após cobrar um pênalti.

Matheuzinho comemorando gol contra a Chapecoense
Matheuzinho comemorando gol contra a Chapecoense - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Além dessa oportunidade, o Vitória ainda enfrentou o Corinthians em São Paulo durante uma grande crise vivida pelo clube do Parque São Jorge; na ocasião, ele estava em uma sequência de oito derrotas seguidas.

No início, a quebra do tabu parecia próxima, visto que Renê abriu o placar para o Rubro-Negro no final do primeiro tempo.

Porém, no início da segunda etapa, o defensor do Leão, Mateus Silva, atingiu o volante do Corinthians, André Luiz, dentro da área, e o árbitro assinalou o pênalti. Yuri Alberto posicionou a bola na marca da cal e converteu.

Vitória contra o Corinthians
Vitória contra o Corinthians - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Pior marca na história

A sequência de 16 partidas sem vencer fora de casa já entrou na lista de maiores marcos negativos do clube, visto que o Vitória nunca passou um período tão longo sem marcar três pontos longe do Barradão.

Vale ressaltar que a marca pode aumentar ainda mais caso o Leão da Barra não vença o Coritiba no próximo sábado, 31.

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O Vitória ainda pode quebrar o jejum?

Sim, o Vitória ainda tem chances de quebrar tabu histórico, visto que ele ainda terá três partidas longe de Salvador, sendo elas:

  • Coritiba, sábado, 31;
  • Internacional, 20 de novembro;
  • Vasco, 2 de dezembro.
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