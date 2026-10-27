MARCO NEGATIVO
Vitória alcança marca histórica após término da rodada; saiba qual
Campeonato do Rubro-Negro é assombrado por estatística negativa
Após o término da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Vitória alcançou a marca histórica de pior visitante do campeonato, tornando-se o único clube a ainda não vencer fora de casa no Brasileirão de 2026.
O marco foi imposto após o Grêmio vencer sua primeira partida fora de seu estádio nesta segunda-feira, 26, batendo o Coritiba, futuro adversário do Vitória, por 1 a 0.
Temporada ruim fora de casa
Com a vitória do clube tricolor gaúcho, o Leão da Barra se isolou como o pior visitante do Brasileirão, ficando atrás ainda da já rebaixada Chapecoense, que já conseguiu um único triunfo fora de seu estádio.
Até o momento, o Vitória já disputou 16 partidas longe do Barradão, perdendo 10 e empatando as outras seis, totalizando seis pontos obtidos longe de Salvador.
Porém, o posto de pior visitante ainda não era o do Vitória, visto que o Grêmio ocupava essa posição com 11 derrotas e 4 empates, somando somente quatro pontos, mas, após vencer o Coritiba, o clube gaúcho agora acumula sete pontos fora de casa.
Vitória teve chances de quebrar o tabu
Mesmo com a campanha muito negativa fora de casa, o Vitória teve chances de quebrar o tabu. A primeira foi ainda na 10ª rodada, enfrentando a própria Chapecoense, pior mandante do campeonato, na Arena Condá.
Porém, o Rubro-Negro não aproveitou a oportunidade e ainda quase viu o clube catarinense vencer, visto que Neto Pessoa marcou um gol aos 87 minutos, podendo selar o triunfo da Chape.
Mas, nos acréscimos da última etapa, Matheuzinho empatou o confronto após cobrar um pênalti.
Além dessa oportunidade, o Vitória ainda enfrentou o Corinthians em São Paulo durante uma grande crise vivida pelo clube do Parque São Jorge; na ocasião, ele estava em uma sequência de oito derrotas seguidas.
No início, a quebra do tabu parecia próxima, visto que Renê abriu o placar para o Rubro-Negro no final do primeiro tempo.
Porém, no início da segunda etapa, o defensor do Leão, Mateus Silva, atingiu o volante do Corinthians, André Luiz, dentro da área, e o árbitro assinalou o pênalti. Yuri Alberto posicionou a bola na marca da cal e converteu.
Pior marca na história
A sequência de 16 partidas sem vencer fora de casa já entrou na lista de maiores marcos negativos do clube, visto que o Vitória nunca passou um período tão longo sem marcar três pontos longe do Barradão.
Vale ressaltar que a marca pode aumentar ainda mais caso o Leão da Barra não vença o Coritiba no próximo sábado, 31.
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O Vitória ainda pode quebrar o jejum?
Sim, o Vitória ainda tem chances de quebrar tabu histórico, visto que ele ainda terá três partidas longe de Salvador, sendo elas:
- Coritiba, sábado, 31;
- Internacional, 20 de novembro;
- Vasco, 2 de dezembro.