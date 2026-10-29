Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Vitória pode promover estreia de atleta contra o Coritiba; saiba quem

Leão da Barra visita o time paranaense na próxima rodada do Brasileirão

João Grassi
Por
| Atualizada em
Gramado do Barradão
Gramado do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória enfrenta o Coritiba no próximo sábado, 31, sem poder contar com Jamerson e Ramon. Diante dos desfalques, o técnico Jair Ventura pode promover a estreia de Wanderson Estrela, lateral-esquerdo da base, em jogos do Campeonato Brasileiro.

Aos 18 anos, Wanderson subiu para o time profissional no início do mês passado. O jovem defensor já foi relacionado para seis partidas na temporada, sendo duas delas pelo Brasileirão. Ele esteve em campo durante uma oportunidade, contra o Piauí, pela Copa do Nordeste.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Wanderson vem treinando com o elenco principal desde a lesão muscular de Ramon, chegando a ficar no banco de reservas contra Grêmio e Mirassol. No entanto, como Jamerson pertence ao Coritiba e não pode enfrentar o clube dono dos seus direitos, a cria da base pode fazer sua primeira partida da carreira na Série A.

Com as ausências dos laterais mais experientes, a revelação do Vitória aparece como único especialista da posição disponível no elenco. Além dele, o técnico Jair Ventura pode recorrer às improvisações de Diego Tarzia ou Brítez.

Leia Também:

REFORÇO

Meia volta a treinar e vira opção para o Vitória após quase três meses
Meia volta a treinar e vira opção para o Vitória após quase três meses imagem

EM ALERTA

Internacional perde para o Fluminense e ajuda Vitória na rodada
Internacional perde para o Fluminense e ajuda Vitória na rodada imagem

RETORNO DAS BETS?

Vitória é convocado pelo STF para audiência que discute volta das Bets
Vitória é convocado pelo STF para audiência que discute volta das Bets imagem

Coritiba x Vitória

O Vitória visita o Coritiba às 16h do próximo sábado, no Couto Pereira, em Curitiba-PR. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Wanderson Estrela, jogador da base do Vitória
Wanderson Estrela, jogador da base do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas