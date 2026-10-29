Vitória pode promover estreia de atleta contra o Coritiba; saiba quem

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O Esporte Clube Vitória enfrenta o Coritiba no próximo sábado, 31, sem poder contar com Jamerson e Ramon. Diante dos desfalques, o técnico Jair Ventura pode promover a estreia de Wanderson Estrela, lateral-esquerdo da base, em jogos do Campeonato Brasileiro.

Aos 18 anos, Wanderson subiu para o time profissional no início do mês passado. O jovem defensor já foi relacionado para seis partidas na temporada, sendo duas delas pelo Brasileirão. Ele esteve em campo durante uma oportunidade, contra o Piauí, pela Copa do Nordeste.

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Wanderson vem treinando com o elenco principal desde a lesão muscular de Ramon, chegando a ficar no banco de reservas contra Grêmio e Mirassol. No entanto, como Jamerson pertence ao Coritiba e não pode enfrentar o clube dono dos seus direitos, a cria da base pode fazer sua primeira partida da carreira na Série A.

Com as ausências dos laterais mais experientes, a revelação do Vitória aparece como único especialista da posição disponível no elenco. Além dele, o técnico Jair Ventura pode recorrer às improvisações de Diego Tarzia ou Brítez.

Coritiba x Vitória

O Vitória visita o Coritiba às 16h do próximo sábado, no Couto Pereira, em Curitiba-PR. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.