Corrida do Bahêa terá Tomate, Tony Salles e pôr do sol em Salvador

A torcida do Esporte Clube Bahia tem encontro marcado com o esporte e a música neste domingo, 1, durante a quinta edição da Corrida do Bahêa. Com largada na região do Centro de Convenções Salvador, na orla da Boca do Rio, o evento terá percursos de 5 km e 10 km, além de apresentações musicais de Tomate e Tony Salles. A programação começa às 16h e promete transformar o fim de tarde em uma celebração das cores tricolores.



Realizada pelo Esporte Clube Bahia – Associação em parceria com a Oquei Entretenimento e coordenação técnica da MP3 Live Marketing, a corrida já contabiliza mais de 30 mil participantes nas quatro edições anteriores. Para 2026, a organização projeta reunir 12 mil pessoas, ampliando a presença da iniciativa no calendário esportivo de Salvador.



Presidente do Bahia Associação, Emerson Ferretti destaca que a corrida representa uma oportunidade de levar a paixão pelo clube para além dos gramados e fortalecer a atuação da instituição em outras modalidades esportivas.

A Corrida do Bahêa é a maior corrida da Bahia, e não poderia ser diferente, porque o Bahia é o mundo! O evento nasceu para celebrar uma paixão que ultrapassa o futebol Emerson Ferretti - presidente do Bahia Associação

O dirigente também relaciona o crescimento das iniciativas esportivas à chegada do City Football Group e à transformação do departamento de futebol em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).



“A Corrida é a prova de que estamos no caminho certo: mais do que um evento esportivo, é uma experiência que transforma o amor pelo Esquadrão em celebração, encontro e pertencimento, com a energia única da torcida tricolor”, ressalta.





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Corrida terá largadas em horários diferentes

Os atletas poderão escolher entre os percursos de 5 km e 10 km, ambos realizados na orla de Salvador, com largada nas proximidades do Centro de Convenções. A programação prevê horários distintos para organizar a saída dos participantes.



Os corredores inscritos nos 10 km serão os primeiros a largar, às 16h40, em um percurso com pórtico de chegada exclusivo. Na sequência, às 16h55, será a vez dos atletas com deficiência (PCD) inscritos nas duas distâncias. Os participantes dos 5 km começam a prova às 17h.



A estrutura contará com um único ponto de largada e dois pórticos de chegada, separados conforme a distância percorrida pelos atletas.



Inscrições e retirada dos kits

As inscrições para a quinta edição da Corrida do Bahêa estão disponíveis na plataforma Ticket Maker. Associados do Bahêa Raiz e do Bahia Associação têm direito a 20% de desconto, enquanto os integrantes do Sócio Esquadrão, programa vinculado à Bahia SAF, recebem abatimento de 10%.



O kit Padrão inclui camisa temática, copo colecionável, número de peito, chip e medalha de participação. A opção Mais, que oferece itens adicionais, já está esgotada.



A entrega dos kits ocorre entre os dias 28 e 31 de outubro, das 10h às 21h, na loja oficial do evento, localizada no segundo piso do Shopping da Bahia, no espaço da antiga Casas Bahia, na Alameda Metrô.



Para retirar o material, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de inscrição. Informações sobre a retirada por terceiros e outras situações específicas podem ser consultadas no perfil oficial da corrida no Instagram, @corridadobahea.



Quinta edição terá shows de Tomate e Tony Salles

Além da programação esportiva, a edição Sunset aposta na combinação entre corrida e entretenimento. Após as provas, os participantes poderão acompanhar apresentações completas de Tomate e Tony Salles, com o pôr do sol da capital baiana como parte do cenário.



Esta será a segunda edição da Corrida do Bahêa realizada no formato Sunset. Criado para aproximar o Esporte Clube Bahia de seus torcedores, o evento chega à quinta edição com mais de 30 mil participantes acumulados desde sua criação, reforçando a proposta de integrar atividade física, lazer e identificação com o Tricolor.



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