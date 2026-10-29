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CAMISA DO SÓCIO

Torcida do Bahia já pode escolher a nova camisa de 2027; veja como

Cinco modelos foram selecionados para a votação popular

Téo Mazzoni
Por
Veja como participar do concurso da camisa do Bahia
Veja como participar do concurso da camisa do Bahia - Foto: Reprodução / EC Bahia

A torcida do Esporte Clube Bahia já pode escolher o modelo da camisa do Sócio Esquadrão para a temporada de 2027. A votação foi aberta nesta quinta-feira, 29, e os torcedores podem participar da decisão por meio do aplicativo oficial do clube.

Cinco modelos chegaram à fase final do concurso, após serem selecionados pelo júri interno do Tricolor entre as centenas de criações enviadas pelos torcedores durante o período de inscrições. Nesta edição, o tema escolhido foi “Fonte de Memórias”, em homenagem à histórica Fonte Nova, estádio que faz parte da trajetória do Esquadrão e reúne momentos marcantes da história tricolor.

As artes que disputam a preferência da torcida são assinadas por Bruno Queirós, Giovanna Menezes, Jorge Moreira, Renan Rodrigues e Ricardo Feitosa.

Confira as cinco camisas finalistas:

  • 1 de 5 camisa de Bruno Queirós
    camisa de Bruno Queirós |
  • 2 de 5 camisa de Giovanna Menezes
    camisa de Giovanna Menezes |
  • 3 de 5 camisa de Jorge Moreira
    camisa de Jorge Moreira |
  • 4 de 5 camisa de Renan Rodrigues
    camisa de Renan Rodrigues |
  • 5 de 5 Torcida do Bahia já pode escolher a nova camisa de 2027; veja como
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A votação é realizada exclusivamente pelo aplicativo oficial do Bahia, disponível para dispositivos Android e iOS, e ficará aberta até o dia 6 de novembro. A criação que receber mais votos será confeccionada e lançada como a camisa oficial do programa Sócio Esquadrão em 2027.

O resultado do concurso será anunciado pelo clube em seu site oficial e nas redes sociais após o encerramento da votação. A iniciativa aproxima os torcedores do processo de criação do uniforme e reforça a participação da Nação Tricolor nas ações promovidas pelo Bahia.

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