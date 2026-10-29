Após polêmica, jogadores do Bahia mandam recado sobre Willian José

A publicação polêmica do atacante Willian José, que chamou a região Nordeste do Brasil de “câncer” após o resultado do segundo turno das eleições de 2026, segue repercutindo no Esporte Clube Bahia.



Nesta quarta-feira, 28, após o triunfo sobre o São Paulo, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Luciano Juba e o volante Erick também comentaram o episódio. Antes deles, o diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro, já havia se manifestado sobre o assunto.



Juba comenta polêmica de Willian José e destaca foco do Bahia

Nascido em Serra Talhada (PE), no Nordeste brasileiro, assim como Willian José, natural de Porto Calvo (AL), Luciano Juba destacou que o caso foi tratado internamente pelo clube. O lateral também ressaltou que o Bahia busca se blindar de questões externas nesta reta final do Brasileirão para manter o foco na classificação para a Libertadores de 2027.

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O clube se posicionou, e a gente não vai deixar nada, nenhuma situação, tirar o nosso foco, que é nos classificar ao final da temporada Luciano Juba - lateral-esquerdo do Bahia



O lateral-esquerdo também comentou as situações envolvendo Erick Pulga e Marcos Victor, que publicaram mensagens exaltando Neymar após a partida contra o Santos, no último sábado, 24, mesmo depois da confusão entre o atacante e o colega de elenco Rodrigo Nestor. Segundo Juba, o episódio também foi tratado internamente, e o grupo segue concentrado no objetivo de terminar a temporada com a classificação para a Libertadores.



“A gente procura se blindar de tudo o que vem de fora, e o clube também tratou internamente da questão. [...] Eu acho que o nosso grupo está lutando, está batalhando pelos pontos, e a gente precisa se concentrar no que é mais importante: as partidas, os cinco jogos finais que temos pela frente. Então, o clube já tratou internamente de todas essas questões, seja com o Marcos Victor, com o Pulga ou com o próprio Willian. A gente está focado agora no final do campeonato”, explicou Juba.





Erick comenta polêmica e destaca amizade com Willian José

Após a partida contra o São Paulo, o volante Erick também se pronunciou sobre a polêmica envolvendo Willian José. Assim como Juba, ele ressaltou que o assunto já foi discutido internamente e destacou a amizade com o atacante. O jogador demonstrou confiança de que a situação será resolvida.



“Bom, isso foi um caso que, como todo mundo viu, o Bahia até já soltou uma nota. Foi algo que já foi conversado internamente, né? O Willian é um cara que, particularmente, é um grande amigo meu, alguém que tem a cabeça tranquila. Com certeza, isso é um caso que vai se resolver, como o Bahia também já publicou”, afirmou Erick.

Publicação de Willian José provoca indignação entre torcedores do Bahia

A publicação provocou indignação entre torcedores tricolores, que passaram a cobrar explicações do atacante e um posicionamento oficial da diretoria do clube.

Em um dos conteúdos divulgados, o autor critica os eleitores nordestinos pelo apoio majoritário ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito para um quarto mandato. O vídeo também contém ofensas à população da região e associa o comportamento eleitoral à dependência de benefícios sociais.

Como ficou a situação do Bahia na Série A?

Com o resultado, o Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, voltou a vencer após dois jogos e chegou aos 53 pontos, assumindo a 6ª posição da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ficou a um ponto do Athletico, primeiro time dentro do G-4, que ainda entraria em campo pela rodada. A equipe baiana, porém, ainda poderia ser ultrapassada pelo Atlético-MG até o encerramento da rodada.



Quando é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia volta a campo na próxima quinta-feira, 5 de novembro, quando enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30. O confronto é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.