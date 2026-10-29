Cadu Santoro explica ausência de Willian José e fala em “erro grave”

Após o triunfo sobre o São Paulo, nesta quarta-feira, 28, o diretor de futebol do Esporte Clube Bahia, Cadu Santoro, explicou a ausência do atacante Willian José na lista de relacionados do técnico Rogério Ceni para o duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Cadu Santoro classifica publicação de Willian José como erro grave

Antes da entrevista do treinador tricolor, Santoro afirmou que Willian José cometeu um erro grave ao compartilhar uma publicação com críticas ao Nordeste após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno das eleições de 2026. Diante do episódio, o dirigente explicou que, por decisão institucional, comunicou à comissão técnica que o atleta não estaria disponível para o confronto contra o São Paulo.

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O atleta cometeu um erro grave Cadu Santoro - diretor de futebol do Bahia

Durante a explicação, o diretor de futebol do Bahia reiterou que o posicionamento publicado por Willian José não representa o pensamento do clube, tampouco o dele próprio ou o do técnico Rogério Ceni.

Não é o que o Rogério pensa, não é o que eu penso, não é o que o clube pensa Santoro - diretor do Bahia

Cadu Santoro ressaltou ainda que a ausência do atacante na partida deve servir como um momento de reflexão sobre a publicação: “Com certeza, é o momento para o próprio atleta refletir sobre o erro grave que cometeu”.





Ceni explica ausência de Willian José após vídeo ofensivo ao Nordeste

Antes da partida entre Bahia e São Paulo, o técnico Rogério Ceni já havia explicado que Willian José foi retirado da lista de relacionados por decisão da diretoria tricolor, após compartilhar nas redes sociais um vídeo com declarações ofensivas à população nordestina.



“Assunto bem delicado, né? A direção me comunicou ontem sobre o fato dele não estar presente no jogo. Logicamente que é sempre triste, pesado, não tem como negar a seriedade do assunto. Então o Willian está fora do jogo de hoje. Eu acho que não é o que o Bahia pensa, acho que não é nem o que o Willian pensa, para ser sincero. Não é o que eu penso, o que o Bahia pensa, às vezes é um momento de descuido”, declarou Ceni.



O treinador também defendeu que Willian José apresente novos esclarecimentos sobre a publicação e aproveite o período afastado da equipe para refletir sobre o episódio.



“Acho que ele tem que, o mais breve possível, tentar explicar. Juro mesmo, acho que não é o que ele pensa, é um menino bom, que ajuda muita gente, eu sei disso, né? Por isso, hoje nós preferimos deixar ele fora dessa partida. É um tempo para reflexão, e tentar de alguma maneira corrigir porque de fato é um assunto sério”, acrescentou.



Publicação de Willian José provoca indignação entre torcedores do Bahia

As publicações provocaram indignação entre torcedores tricolores, que passaram a cobrar explicações do atacante e um posicionamento oficial da diretoria.



Em um dos conteúdos divulgados, o autor critica os eleitores nordestinos pelo apoio majoritário ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito para um quarto mandato. O vídeo também contém ofensas à população da região e associa o comportamento eleitoral à dependência de benefícios sociais.

Atacante do Bahia é natural de Alagoas

A repercussão ganhou força pelo fato de Willian José, de 34 anos, ser natural de Porto Calvo, no interior de Alagoas, um dos nove estados do Nordeste. O atacante defende o Bahia desde 2025, quando retornou ao futebol brasileiro após uma longa passagem pelo futebol europeu.