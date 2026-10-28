Willian José está fora dos relacionados para o duelo contra São Paulo

O atacante Willian José não será relacionado pelo Esporte Clube Bahia para enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira, 28, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, segundo apuração do Portal A TARDE.

Aos 34 anos, o centroavante atravessa um período de pouco aproveitamento no elenco comandado por Rogério Ceni e agora fica fora da partida em meio à repercussão de uma publicação nas redes sociais com ofensas à população nordestina.

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A ausência ocorre em um momento de perda de espaço dentro de campo. Contratado em 2025, Willian José chegou a assumir o posto de principal referência ofensiva do Tricolor, mas deixou a condição de titular depois da chegada do argentino Alejo Véliz, que se consolidou na posição.

Além de perder a vaga entre os onze iniciais, o atacante também passou a ser preterido nas substituições. Nas últimas partidas, Everaldo tem recebido oportunidades como alternativa a Véliz, enquanto Willian José permanece no banco de reservas ou sequer entra em campo.

O jogador também vive uma seca de gols que se estende desde abril, quando marcou contra o Santos, pela 13ª rodada da Série A. Desde então, não voltou a balançar as redes em competições oficiais.

Willian José pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Poucos minutos e perda de espaço para Everaldo

A situação de Willian José mudou significativamente ao longo do segundo semestre. Titular durante boa parte de sua passagem pelo Bahia, o centroavante perdeu protagonismo depois que Alejo Véliz passou a ocupar a posição de referência no ataque.

Desde a chegada do argentino, Willian iniciou apenas uma partida como titular, no empate sem gols com o Vasco, em 9 de agosto, quando atuou ao lado do novo companheiro.

Em setembro, chegou a acumular apenas oito minutos disputados em uma sequência de seis jogos, todos na vitória por 3 a 2 sobre o Red Bull Bragantino. No mesmo período, Everaldo foi acionado por Rogério Ceni em três oportunidades, contra Vitória, Remo e Athletico-PR.

Willian José pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

A participação do camisa 12 continuou limitada em outubro, com entradas curtas diante de Palmeiras e Mirassol, sem conseguir recuperar espaço na equipe.

Os números também evidenciam as dificuldades do atacante. Em 2026, Willian José soma oito gols em 31 partidas pelo Bahia, considerando as competições disputadas, mas apenas três deles foram marcados no Campeonato Brasileiro, em 24 jogos registrados no levantamento estatístico.

Com contrato válido até dezembro de 2026, o jogador entra na reta final de seu vínculo sem conseguir recuperar a condição de titular. Até o momento, não há confirmação sobre uma eventual renovação.

Atacante compartilhou vídeo contra o Nordeste

A ausência diante do São Paulo também acontece em meio à repercussão de um episódio fora de campo. Na segunda-feira, 26, Willian José foi criticado por torcedores após compartilhar, em seu perfil no Instagram, um vídeo com ofensas à população nordestina, publicado originalmente depois do segundo turno das eleições presidenciais.

No conteúdo, o autor atacava os eleitores da região pelo apoio majoritário ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e chegava a chamar o Nordeste de "câncer do país".

A publicação gerou indignação entre torcedores do Bahia, especialmente porque Willian José nasceu em Porto Calvo, em Alagoas. Alguns chegaram a pedir a rescisão do contrato do atleta.

Após a repercussão, o centroavante excluiu o conteúdo e publicou uma explicação. "Sou nordestino e moro no Nordeste! Minha família é nordestina! Sei o que nosso povo passa e o quanto luta. Mas sei também o que os políticos em geral fazem com o nosso povo e nos fazem reféns deles", escreveu.

Willian José pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O atacante afirmou que sua intenção era incentivar uma reflexão sobre as escolhas eleitorais e cobrar investimentos em educação, saúde, segurança e qualidade de vida.

Na terça-feira, 27, o Bahia também se manifestou oficialmente. Em nota, o clube afirmou que o conteúdo compartilhado não representa seus valores e reforçou que não compactua com manifestações de ódio, xenofobia ou preconceito.

"Em relação ao vídeo compartilhado por um atleta do clube, informamos que a questão foi tratada internamente, reiterando que o conteúdo não representa nossos valores", declarou o Tricolor.

Com o centroavante fora da relação para esta quarta-feira, o Bahia segue sua preparação para enfrentar o São Paulo na Arena Fonte Nova, buscando um resultado positivo na reta final do Campeonato Brasileiro.