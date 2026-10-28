Willian José é investigado pelo MP-BA após post contra nordestinos

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O Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou, nesta quarta-feira, 28, um procedimento para investigar uma suspeita de xenofobia praticada pelo jogador do Esporte Clube Bahia, Willian José.

O atacante compartilhou, no último domingo, 25, após o resultado das eleições, um vídeo em que um influenciador proferia ataques à população nordestina e chamava a região de “câncer do país”.

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A publicação foi feita no perfil do jogador no Instagram e gerou grande repercussão negativa entre a torcida tricolor. O atacante apagou a publicação e postou uma nota se retratando, mas isso não acalmou os torcedores.

O caso é investigado pela Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa. O MP-BA não definiu um prazo para a conclusão da apuração.

Willian José fica fora de Bahia x São Paulo

O portal A TARDE apurou que Willian José não seria relacionado para a partida entre Bahia e São Paulo, nesta quarta-feira, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A polêmica acontece em meio ao baixo aproveitamento do atacante. Que perdeu espaço entre os titulares e passou a ser tratado como terceira opção para o ataque, após a chegada do argentino Alejo Véliz e a preferência por Everaldo saindo do banco.

O que diz o Bahia sobre a polêmica?

Dois dias depois da postagem, o Bahia se posicionou publicamente sobre a polêmica. Em nota oficial, o Esquadrão afirmou que não compactua com manifestações de ódio, xenofobia ou preconceito.

Na manifestação, o Tricolor destacou a importância histórica, social e cultural da região, além de ressaltar que o conteúdo compartilhado pelo jogador não representa os valores da instituição. O clube também informou que a situação foi tratada internamente com o atleta.

“Em relação ao vídeo compartilhado por um atleta do clube, informamos que a questão foi tratada internamente, reiterando que o conteúdo não representa nossos valores”, escreveu.