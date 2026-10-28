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BRASILEIRÃO 2026

Bahia abre 2 a 0, leva susto e vence São Paulo com herói improvável

Esquadrão desperdiça vantagem de dois gols, vê o São Paulo reagir, mas conquista os três pontos

Téo Mazzoni
Por
Esquadrão abriu dois gols de vantagem, sofreu o empate ainda no primeiro tempo e garantiu o triunfo na etapa final, pela 33ª rodada do Brasileirão.
Esquadrão abriu dois gols de vantagem, sofreu o empate ainda no primeiro tempo e garantiu o triunfo na etapa final, pela 33ª rodada do Brasileirão. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia fez questão de complicar um jogo que se encaminhava para um triunfo tranquilo. Nesta quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão abriu 2 a 0 de vantagem, sofreu o empate, mas garantiu a vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, com o gol de um herói improvável: Marcos Victor.

Após abrir 2 a 0, Esquadrão sofre o empate ainda no primeiro tempo, mas garante o triunfo com gol decisivo de Marcos Victor
Após abrir 2 a 0, Esquadrão sofre o empate ainda no primeiro tempo, mas garante o triunfo com gol decisivo de Marcos Victor - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Com o resultado, o Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, voltou a vencer após dois jogos e chegou aos 53 pontos, assumindo a 6ª posição da Série A do Brasileirão, a um ponto do Athletico, primeiro time dentro do G-4, que ainda entrará em campo pela rodada. O Tricolor de Aço, porém, ainda pode ser ultrapassado pelo Atlético-MG até o fim da rodada.

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Como foi o jogo?

Debaixo de muita chuva na Arena Fonte Nova, o destino quis que o Bahia abrisse o placar logo no início da partida com Rodrigo Nestor, justamente no jogo seguinte à polêmica envolvendo Neymar. De cabeça, o camisa 11 balançou as redes após cruzamento de Jean Lucas, fazendo valer a chamada “Lei do Ex”, já que o meio-campista foi revelado pelo São Paulo. O jogador foi ovacionado pela torcida durante a comemoração.

Não demorou muito para o Bahia ampliar a vantagem, desta vez com Erick Pulga. Após bela jogada de Marcos Victor, o atacante se antecipou à defesa são-paulina e completou o cruzamento do lateral-direito. Marcos Victor invadiu a área, teve paciência para cortar para dentro e cruzou com a perna esquerda, deixando o camisa 16 livre para empurrar a bola para o fundo das redes.

Apesar do domínio inicial do Bahia, o São Paulo diminuiu a desvantagem no fim da primeira etapa. Da entrada da área, Lucas acertou um belo chute no canto direito do goleiro Ronaldo e descontou para a equipe paulista.

Como se não bastasse sofrer um gol nos minutos finais do tempo regulamentar, o Bahia ainda viu o São Paulo empatar nos acréscimos do primeiro tempo. Após Ronaldo afastar mal um escanteio cobrado pela equipe paulista, a bola sobrou na entrada da área para Bobadilla. O volante ajeitou o corpo e chutou no ângulo, sem dar a menor chance ao goleiro tricolor.

No segundo tempo, o Bahia já não conseguia criar tantas oportunidades quanto na etapa inicial, e a partida parecia caminhar para o empate. Até que Marcos Victor apareceu para devolver a vantagem ao Esquadrão. Éverton Ribeiro cobrou uma falta na direção da segunda trave, Erick desviou a bola para o meio da área e encontrou o lateral-direito livre na pequena área para marcar o gol da vitória tricolor.

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Quando é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia volta a campo na próxima quinta-feira, 5 de novembro, quando visita o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30. O confronto é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Bahia x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro — 33ª rodada

  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
  • Data: 28 de outubro de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  • Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
  • Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)
  • Quarto árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Escalações de Bahia x São Paulo

  • Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo (Erick), Jean Lucas (Éverton Ribeiro) e Rodrigo Nestor (Caio Alexandre); Kike Olivera (Michel Araújo), Alejo Véliz e Erick Pulga (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.
  • São Paulo: Rafael; Newton Jr., Arboleda, Sabino e Pedro Lima; Pablo Maia, Bobadilla e Wendell; Lucas, Calleri e Luciano. Técnico: Dorival Júnior.
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